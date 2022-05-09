梁思浩爆某港姐因化妝太醜落選？　嚴選真人靚過上鏡女星有張栢芝

梁思浩主持的網台節目《大家「真」瘋騷》不時大爆娛圈秘聞，而早前頻道在YouTube重新上載上年的一集，由梁思浩、韓君婷和李思蓓擔任主持，眾人大談哪位女藝人不化妝比化妝美、真人比上鏡靚等等的話題。梁思浩在節目中大爆有一位大熱倒灶的港姐佳麗被妝容累事，最後她由被公認是冠軍人選，變到三甲不入，梁思浩更指她「化咗妝好醜樣」，但卻「戥呢個女仔唔抵」。



三位主持大談哪位女星真人靚過上鏡。（YouTube影片截圖@大家真瘋Show）

梁思浩在節目中說︰「我見過有一個好好笑，我話『你搞乜嘢啊你，參加香港小姐咁嘅樣嘅你』，佢原來唔適合化妝，佢化妝係醜樣，我話『你可唔可以同大會講吓，可唔可以唔化妝』，直頭素顏同你班友鬥！」但當時所有記者都覺得這位港姐會贏，「因為記者見到佢真人啊嘛！」

但梁思浩又說︰「我一睇港姐啲相，我話『嘩，唔掂喎，你化咗妝好醜樣』，佢化咗妝係好俗氣，唔靚啊！我話不如你落咗個妝佢去選啦，佢話唔俾喎，原來唔俾落咗個妝去選㗎大佬？」韓君婷解釋是一定要有化妝set頭，因為全部都有贊助商。梁思浩續說︰「當年真係戥呢個女仔唔抵，佢真人唔化妝係靚過搽咗啲嘢上去，咁當然有啲係落咗妝嚇死你，化咗妝易容咁。」最後他亦有開名，原來是2002年港姐的「最上鏡小姐」得主嘉碧儀，梁思浩大讚︰「佢唔化妝係好靚！」

嘉碧儀當年只拍過幾套劇集就退出娛圈。（視覺中國）

嘉碧儀的父親是葡萄牙人，1984年香港小姐季軍唐麗球是她的姨媽。嘉碧儀於2002年參加香港小姐，被視為冠軍大熱門，當年她獲得最上鏡小姐、纖體美態獎、超越自然肌膚獎、現場最受歡迎佳麗，可惜最後倒灶只入圍最後五強。而她選完港姐之後只拍過幾部劇集，她於2005年已退出娛樂圈，到美國完成她的律師課程，並於2008年畢業。嘉碧儀畢業後，定居於美國，唐麗球曾透露姨甥女已經是律師，但她仍然不斷在進修讀書。同是2002年的港姐佳麗今年接受傳媒訪問時也曾透露嘉碧儀現時在美國荷李活工作。

點擊下圖睇吓嘉碧儀嘅靚相︰

+ 4

節目中的主持們亦有討論過「真人靚過上鏡」和「唔化妝靚過化妝」的女藝人，分別有張栢芝、陳慧琳、林青霞、楊寶玲和利智。至於上鏡更漂亮的，梁思浩就覺得是周迅。

點擊下圖睇吓主持談及過嘅女藝人同埋點樣形容佢哋嘅樣子︰