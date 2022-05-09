港版《華燈初上》佛山準備開拍　鄧伊婷因為確診趙碩之頂上

台灣劇集《華燈初上》是描述的是八十年代在台北一間酒店內發生的事情，一群酒店女子經歷了嫉妒、心碎、友誼與愛情的故事，外表五光十色、紙醉金迷背地卻藏暗湧。而無綫電視（TVB）即將拍攝的港版《華燈初上》由電影導演監製王晶擔任監製，港版的背影則為八、九十年代的香港夜總會，劇集中會有不少「睇場古惑仔」角色，亦有一班「夜總會舞小姐」，劇集會在內地開拍，而較早前TVB的助理總經理樂易玲率領一眾演員到內地進行隔離。

樂小姐拉大隊北上，原來係為港版《華燈初上》開工！（IG/@62000000callme）

港版《華燈初上》男主角由楊明擔正，而女主角則由姚子羚擔任，有份拍攝劇集的眾人已於上月20日到內地接受防疫隔離，為開拍新劇作準備。劇組將於11日完成21日的隔離後，便會到佛山進行拍攝工作，而有份出演的鄧伊婷因為核酸報告的問題而不符合內地要求，成為確診人士，變相未能如期拍攝港版《華燈初上》。但因為拍攝時間緊迫，TVB無奈要換人頂上，因為已經不夠時間再等21天的隔離，所以TVB找了已經身在佛山並且不用隔離的趙碩之頂替鄧伊婷之角色。樂易玲亦表示鄧伊婷正在隔離，趙碩之亦已經準備好拍攝工作，所以角色已換由趙碩之出演，待鄧伊婷能「出關」時再安排另一角色予她。

鄧伊婷早前於ig表示會離開香港 (ig@irinateting)

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