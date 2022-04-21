鄭欣宜奪叱咤女歌手後　今日開心宣布6月紅館開騷

香港女歌手鄭欣宜（Joyce）因為父母皆是藝人，父親是香港著名電視劇演員鄭少秋，母親是已故著名無綫電視節目主持沈殿霞，所以自小已經在鎂光燈下成長。

現時30+的鄭欣宜已不再糾結於身材的批評，反倒活得自在，成為「全新的人」

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長大後的Joyce如常地加入了娛樂圈，她曾經在電視節目上飾演白雪公主，而被網民因為她圓潤的身形投訴到電訊管理局。愛好唱歌的Joyce，一直都沒有放棄，在2016年推出了一首《女神》，為不少女生心目中的女神。於2018年4月22日，Joyce舉行了首個紅館演唱會《Break A Leg 鄭欣宜演唱會2018》，在演唱會前Joyce還不慎跌斷腳，需要動手術，因為除了骨折還有移位的情況，最後成功登上紅館開演唱會。在2021年，Joyce 於《2021年度叱吒樂壇流行榜頒獎典禮》首奪「叱咤樂壇女歌手金獎」和同時奪得「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」，唱歌實力備受肯定，Joyce於頒獎禮當日淚灑現場表示終於能以女歌手鄭欣宜這個名稱。

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隨着防疫條例開始放寬，近期都有不少歌手在社交平台宣布陸續開show，而今日（21日）Joyce晚上於個人社交平台上宣布於6月11日及12日將會在香港紅磡體育館舉辦個人演唱會，Joyce圈中好友怎多，鄭秀文、林欣彤、許廷鏗及釗鋒等都紛紛到她的社交平台留言祝賀。

“Between Us” 鄭欣宜演唱會2022 （ig@princejoyce）

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