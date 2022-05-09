東張西望｜整完廁所爆鹹水喉　公屋水浸後地板發漲屋署指冇責任

《東張西望》今日（09/5）報道，有公屋住戶的屋企廁所爆鹹水喉，而令家中的木板被浸爛曲漲，嚴如變成了滑板場一樣的個案。



地板浸到爛晒。（《東張西望》截圖）

該公屋住戶黎女士指，早在鹹水喉之前一個月前，房屋署就曾經派替她更換廁所的地板、坐廁，怎料更換後的某一天，連接坐廁的鹹水喉接口位突然斷開，最終令全屋水浸，除了所有家俬、電器被鹹水浸爛之外，家中的木地板也全部曲漲，變成了一個一個的小斜坡。

真係恐怖。（《東張西望》截圖）

後來黎女士去信房屋署，房屋署就委託了保險公司的公證行上門調查，但得到的回覆竟是「房委會共無疏忽之處及法律責任」、「已委派工程商更換損壞的設施」，指已更換了損壞的鹹水喉，但在其他方面沒有責任。

成屋要大裝修。（《東張西望》截圖）

在《東張西望》主持吳幸美的陪同下，黎女士致電「房署物業服務公司主任」，黎女士表示致電房署方面的公證所時，並沒有人接電話，而對方則說：「你再打多幾次搵佢啦。」黎女士續說打了很多次均沒有人接聽，對方又說：「幾百次冇人聽，咁你咪打多幾千次囉！而家係佢同你講佢唔賠，唔係我同你講我唔賠畀你。」後來吳幸美接過電話，對方才表示黎女士可以寫信到房委會，他們收到信件後再交到公證行提出上訴。

驗樓師師話好大可能因為水喉師傅造工唔好引起。（《東張西望》截圖）

大律師陸偉雄表示，這一個情況下黎女士可以提出上訴，如果房署方面在維修上處當不當，那麼責任就在他們身上。

大律師陸偉雄表示表示可以追究責任。（《東張西望》截圖）