季前賽｜呂爵安post搞笑訓教相出賣隊友　肥仔睡相嚇親人

《季前賽》是由ViuTV製作的電視劇，由張繼聰、姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）、陳安立、吳啟洋、葛綽瑤、練美娟及李敏等人演出。故事大概講述大學籃球隊到社區與街坊爭奪球場，而街坊不甘心球場被籃球隊霸佔，將籃球隊擊退，雙方面約期再戰，從而洐生《季前賽》這個故事。

MIRROR成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）和ERROR成員肥仔、193等人今日（17日）出席劇集《季前賽》記招。（梁碧玲攝）

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《季前賽》由一月開始拍攝，在三月時因為疫情嚴重而一度停拍，到四月始復工，昨日（9日）Edan在社交平台上上載了一輯照片，照片中有數位演員的睡覺照，有：張繼聰、姜濤、Stanley、肥仔及193，其中Edan上載自己的睡覺照最為正常。Edan今次重施故技，由下向上影各人的熟睡照，其中肥仔的熟睡照最好笑，臉像變形了一樣，Edan在社交平台留言：「《季前賽》今日煞科了！德仔決定post啲眾生相比大家睇，事實證明，睡眠是很重要的，期待《季前賽》出街！」Edan更Hagtag「唔好諗住反擊」、「我仲未出絕招」、「我大把貨」及「冤冤相報何時了」，大家都很期待Edan還會有什麼大絕上載。

季前賽今日殺青，Edan ig post演員訓教相 (ig@edanlui)

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