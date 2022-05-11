阿Sa爆好友為借錢講大話嬲到絕交　網民不忿瘋狂狙擊叫張致恒還錢

曾被爆一腳踏五船的張致恒（Steven）與圈外女友雯雯閃婚後修心養性，努力建立好爸爸同好老公的形象，但依然負面新聞不絕。早前Steven拍片呼籲大家多多關注好友的抖音帳號，片中所見他發福不少，頭髮同鬍鬚都變白，難掩疲態，似乎為賺錢養家捱到殘，但就有大批網民狙擊Steven，紛紛留言催促他還錢給阿Sa（蔡卓妍），更狠批他毫無誠信：「仲唔還錢畀阿Sa」、「快啲還錢呀」、「點解你要呃阿Sa啲錢」、「聽講你問阿Sa借錢唔還」。



片中所見張致恒（Steven）發福不少，頭髮同鬍鬚都變白，難掩疲態，似乎為賺錢養家捱到殘，但就有大批網民狙擊Steven，紛紛留言催促他還錢給阿Sa（蔡卓妍）。（影片截圖）

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Steven在2019年爆出桃色糾紛，連累Boyz籌備中的演唱會都要取消，其後又被爆周圍向圈中好友借錢卻遲遲未還，不少藝人朋友都跟他割席，阿Sa亦取消關注Steven的IG。而阿Sa早前在內地節目《她的雙重奏》中亦有提及曾有好友向她借錢：「有一個很好的朋友，他問我借錢就說了一句他最近有點困難，然後ok就不用說了，然後我二話不說我就去銀行，我就給他打款，後來我發現原來他在說謊，我就把他拉黑了，但是你已經知道這個人不會還你錢的了，我就直接把他刪掉了，我連錢都不要了，太生氣了。」

阿Sa在節目中提及曾有好友向她借錢，但她就發現對方講大話。（影片截圖）

好嬲！（影片截圖）

雖然阿Sa未有明言是邊位好友，但不少網民都猜測她所講的就是Steven。Twins與Boyz因同公司並識於微時，兩個組合不時合作，四人亦一直感情深厚，但自從Steven被爆出各種賤男惡行之後，身邊的好友都表示失望，聲稱經濟拮据的他欠下不少債，先是被馮鎵瀠（Naomi）公開鬧爆借錢不還，反而有錢請外傭同買電器，又指他周圍借錢，包括關智斌、鄭希怡、張彥博、林盛斌等，隨後Steven承認因為失業才無力還錢，向債主公開道歉，並承諾有拖無欠。之後Steven又被揭遭人貼街招追數，於是秘密搬屋，疑似走佬避債。雖然近兩年Steven努力洗脫負面形象，但仍被重提他昔日借錢不還的舊事，網民更紛紛為阿Sa抱不平！

阿Sa同Steven原本好老友。（視覺中國）