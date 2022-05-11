周慧敏曬93年《自作多情》live感恩作品流傳　網友籲參加綜藝節目

由TVB和芒果TV聯合打造的音樂綜藝《聲生不息》自播出以來引起很大迴響，節目每集都會演繹不同年代的香港經典流行歌曲，讓很多80、90後產生共鳴。在5月8日播出的最新一集中，內地歌手安崎演唱了周慧敏（Vivian）的《自作多情》，昨日（10日），Vivian在微博大談最近感受，直言：「知道自己的作品能夠一直流傳下來，讓幾代人都能夠欣賞到和喜歡，已經非常高興。」



Vivian現在仍會收到很多粉絲的信件。（微博@周慧敏）

Vivian在文中寫道：「這兩年更看到新生代歌手於她們的重要舞台用自己的方式表演我的歌，發揮都很好，看到無限感慨。因為這是傳承，的確是榮幸和暖心的。」她透露最近在回fans信，發現九成的來信都是90後和00後，有些是通過《大時代》演出開始關注，之後聽自己的音樂作品，有些是因為音樂而看她的劇集，但更多的是因為父母的原因，從小就熟知她。

Vivian全文。（微博截圖）

文末，Vivian附上了1993年勁歌金曲頒獎典禮《自作多情》的live版本，片中的她一身紅色吊帶Jumpsuit，配上標誌性的齊蔭黑長髮，在台上載歌載舞，仙氣十足。對此，網友都紛紛留言道：「姐姐來聲生不息玩吧好不好」、「永遠的女神」、「參加浪姐吧」等。

除此之外，Vivian還特別到安崎微博下留言，大讚道：「這組舞跳唱得很有型，編曲也很好，謝謝安崎你的cover。」相關話題更登上微博熱搜，不少網友都表示：「這個互動，突然get到了什麼是聲生不息，就是傳承呀！」

Vivian特別到安崎微博下留言。（微博截圖）

即將踏入26歲的安崎2020年參加選秀節目《青春有你2》出道，憑藉出色的唱跳功底及自信圈粉無數。不過，自參加《聲生不息》以來，她卻飽受爭議。首先在第一集中，安崎表演陳小春的《抱一抱》，整首歌改編為性感火辣的唱跳舞台，被指劍指偏鋒；而《自作多情》雖然粵語發音尚算過得去，但又被評價「風塵味濃」，今次獲得Vivian認可，也算是為她正名。

安崎版《自作多情》。（微博@聲生不息官微）

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