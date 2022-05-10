央視新聞揭「藝人行程買賣內幕」　楊冪劉濤都曾因信息洩露爆seed

自從去年「吳亦凡事件」後，各大官媒都要求嚴格整治「飯圈文化」，日前，據央視報道，「粉絲」追星買賣航班行程軌跡，四人被起訴侵犯公民個人信息罪。當中分別由兩名購買信息的「粉絲」徐某同張某，以及某航空公司外包客服人員秦某同李某，揭露了「藝人行程買賣內幕」。



案件查明，秦某於2019年開始出售公民個人信息，「粉絲」購買後，會利用某些App平台的漏洞，輸入他人信息在這些平台上給證件號所屬人更換航班座位，甚至取消值機，秦某同李某會在多個粉絲群發廣告，稱可以查航班艙單、旅客證件號等，在2020年至2021年間，兩人共售出他人航班行蹤軌跡信息1964條，其他公民個人信息 370條，非法獲利4萬餘元，還分別單獨出售，獲利6000餘元（約7003港元）和1.8萬餘元（約2.1萬港元）。

據徐某同張某透露，2020年至2021年間，兩人通過微信向秦某、李某購買他人航班行蹤軌跡及個人信息，可以獲得航班的艙單及乘坐人的身份證、護照號碼等私人信息，一般稱為「拉艙單」、「拉證件」。辦案人員介紹，「拉艙單」是根據航班號，獲取整個公務艙的旅客信息，包括乘機人姓名、艙位及購票日期，在該案中，通常秦某等人會將艙單信息拍照後以每條15元（約17.5港元）的價錢打包賣給粉絲；「拉證件」則是根據艙單上的人名或座位，獲取乘機人的身份證及護照，號碼，一條可售賣100至200元（約117至233港元）。除此之外，還有「換座位」、「敲機」等專業用語，「換座位」指買家利用訂票平台為他人進行退改簽等處理，「敲機」是買家通過藝人的身份證等信息委託其他「粉絲」或代拍等人員查詢藝人航班信息，本案中涉及的費用一般為5元（約5.8港元）一條。

其實近年來，明星私人信息被洩露、售賣事件頻發，2017年，楊冪、劉濤等都曾發文斥責航班信息被曝光，2018年，周柏豪也因回鄉證信息洩露在微博炮轟，還有王嘉爾、王一博、易烊千璽、范丞丞等，都是「受害者」。而在2019年，因同一日有10幾位藝人到達上海虹橋機場，粉絲直接擠碎了機場玻璃，非常危險。追星雖是個人愛好，但切勿觸犯法律底線，也不要擾亂民航飛行與公共秩序，給他人帶來不便，還是要保持理智。

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