邱淑貞大女沈月否認韓國出道　已飛返香港會兼顧學業同模特兒事業

被譽為「最美星二代」的邱淑貞大女沈月遺傳了媽咪的優良基因，無論是樣貌還是身材都非常出眾，現年20歲的她更愈大愈靚，被外界激讚似足媽媽，前途無可限量。一向熱愛K-pop的沈月在今年2月飛抵韓國首爾，近日獲邀出席多個時裝活動，更盛傳她已跟韓國經理人公司簽約，將以藝名「Ayla」在韓國正式出道。不過日前沈月就由韓國飛返香港，更已經展開隔離生活。



韓國傳媒以沈月的新藝名「Ayla（아이라）」來稱呼她。（stardailynews）

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日前沈月就由韓國飛返香港，更已經展開隔離生活。（IG@yuetyuetxx）

沈月自小就特別喜歡韓國文化及K-pop潮流，12歲開始學韓文，她在首爾逗留兩個月期間接連出席首爾時裝周和Dior 2022時裝展，不但坐頭排睇騷，又與多位韓星包括EXO成員世勳、丁海寅、Irene Kim等合照，還與男團Super Junior成員金希澈見面，似乎已經融入韓國演藝圈，有韓國傳媒以她的新藝名「Ayla（아이라）」來稱呼她，因而盛傳她準備出道。不過早前首次登上內地雜誌封面的沈月就否認傳聞，並表示之後會兼顧學業及Model事業：「初場對我來說並不是出場，我不是，也沒有預備當練習生呢，反而是迎接生活的種種，我還是要努力學業，當一下模特兒，做一下寫作，間中畫畫，實驗烹飪，享受現在做爸爸媽媽的寶貝兒時間, 還有沈日沈晨的姐姐，希望繼續與大家分享生活中的點滴，請多指教！」

沈月早前首次登上內地雜誌封面。（微博圖片）