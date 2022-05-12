李國麟攞到港澳居民居住證　勁興奮高呼︰現在我有身份了！

藝人李國麟早前在內地發展，又直播帶貨，不過他之前直播帶貨足足8小時，出貨量極低，有網民估計他賺不到200元，淪為「最慘帶貨明星」，雖然後來他從谷底反彈評價直逼滿分。但之後又發生帶貨賣衛生巾被問用後感的尷尬場面，而他近來直播賣小龍蝦時，亦食到嘴唇發黑，令人擔心。近日他終於返港，亦感謝大家對他的支持，他在留言欄亦透露自己回香港會拍戲。但其實較早前他在抖音拍片分享他形容為「今年最開心的事」，就是成功申請到港澳居民居住證。



李國麟近日返香港。（抖音截圖）

李國麟直播帶貨辣汁小龍蝦 食到嘴唇發黑見到都心酸

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李國麟在抖音上載影片，以「今年最開心的事和大家分享一下」為題，在片中有人問︰「國麟哥為什麼這麼開心啊？」他回答說︰「告訴你好不好，剛剛拿到了港澳居民居住證，這個證很方便的，有了可以辦社保，還有可以買機票了，買車票了，可以直接刷，這已經可以搞定了，真的不用再走這個人工通道了現在，開心！你看！（嘩這麼好，這個好像不是人人都可以辦得到的啊！）當然了這個！現在我有身份了哈哈！太好了哈哈哈哈哈！之後又繼續笑到「見牙唔見眼」的躺在沙灘椅上。

抖音網民紛紛恭喜李國麟，說︰「現在是有身份證的人了！」但有人留意到雖然李國麟有為居住證的正面打格，不過他有向鏡頭展示印有個人資料的背面，所以網民都有留言提醒他。

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