47歲林志玲產後4月被野生捕獲近照瘋傳　原相機真實狀態震撼網民

現年47歲的「台灣第一名模」林志玲 (Chiling) 於2019年與日本男團EXILE成員AKIRA（黑澤良平）結婚，並於今年1月31日農曆新年除夕宣布誕下仔仔，一家三口生活幸福美滿。Chiling自始亦減少了幕前的演出，主力照顧家庭，專心在家育兒。她在3月底曾post出素顏近照，是她當媽媽後首度露面，相片中她穿著白色居家服，紮了丸子頭，散發出少女味道，凍齡美貌以及吹彈可破的肌膚獲網民激讚。

林志玲年初宣布誕下一男，更公開一家三口的手手照，非常溫馨。（Instagram/@chiling.lin）

產後4個月的Chiling日前就被網民野生捕捉並於社交網上分享了她的最新近照。該名網民表示他是在一家米其林餐廳吃飯時偶遇到女神，當日Chiling化了淡妝，在原相機下亦看得出她面色紅潤，她身穿黑色露肩連身裙，紮起了長髮，渾身散發出高貴優雅的氣質。而產後的她身材仍是十分纖細，完全不像剛生了寶寶數月，女神不變的靚樣與身材震撼網民視覺。不過，有網民就指出這兩張網路瘋傳的偶遇照，其實是Chiling於2018年到紐約工作時被路人拍下的舊照。

林志玲3月27日大曬逆齡靚樣，明顯極速恢復最索狀態。（Facebook/@ChilingLinOfficial）

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