張韋怡哭訴7歲兒子被踢心口倒地　激動控訴：班主任竟冤枉我仔

校園欺凌事件一直受各界關注，2014 年與經營8位數字鐘錶生意、家族擁有300幅地皮的富二代男友 Michael Poon 結婚的TVB女藝員Gogo張韋怡，婚後育有一子，5月13日凌晨她突然開直播，激動表示7歲兒子被打：「發現咗事仲要冤枉佢，試圖滅佢聲！」

Gogo張韋怡2014 年為富二代男友 Michael Poon 誕下兒子Ashton，一家三口感情要好。（IG：@gogocheungcwy）

張韋怡5月13日凌晨開直播足足1.5小時，指5月10日收到學校電話：「告知我個仔被同班同學踢心口跌倒，當時身穿體育服，鎖骨對下有個鞋印，事緣係有人先踢另一同學，阿仔去做架兩勸阻，佢無出手亦無反擊，踢人同學隨即踢我個仔心口，令佢倒下（幸好地面沒有利物、及沒有撞到枱角！），作為媽媽真係好心痛。」得知兒子未有撞到頭部，Gogo隨即追問疑兇身份但不得要領。

Gogo張韋怡寫下長文，並在凌晨開1.5小時直播，哭訴兒子Ashton在學校被欺凌。（IG：@gogocheungcwy）

Gogo當日馬上跟兒子出去食飯，得知：「其實佢每個小息都會揀2個小朋友嚟蝦，可能我一早俾佢揀中呢。」扭曲地接受被欺凌令Gogo相當心痛。Gogo指隨後學校處理方法令她相當憤怒：「個仔返到屋企冇食Lunch, 我問老師點處理那個「打人嘅同學」， 我個仔淚珠開始滾落，我追問下才講班主任竟然冤枉我個仔話我個仔「出手先」，叫佢「吾好再講大話」，如果唔係「以後都吾可以返學」！ 」

Gogo張韋怡指兒子Ashton體育服上留下黑色鞋印，相當心痛。（IG：@gogocheungcwy）

1.5小時直播中Gogo多次激動落淚，對老師處理手法表示無法接受：「阿仔委屈到一直飲泣，明明副校長都已經了解知道事發經過，呢個「班主任」竟然用佢個身份，顛倒是非，壓制我兒子，令他身心受到二度傷害！校長承認該名同學會有受刺激控制不到自己攻擊其他同學的行為。我個仔仲重過我，個同學可以一腳踢到佢跌低，呢種暴力行為點可以容忍。我自己都係過來人一直被欺凌，我地將個仔安全交俾學校，點可以容忍佢受同樣對待，佢得7歲咋﹗我個仔和其他正常小朋友，不會甘願做「暴力傾向同學」的沙包， 一句因為佢「特別」，我哋唔係讀緊特殊學校呀！」

直播期間Gogo張韋怡多次激動落淚。（IG：@gogocheungcwy）