姜麗文曾因情傷患抑鬱三次自殺　爆遭網上欺凌：我一直在努力掙扎

Lesley姜麗文入行以來一直笑面迎人，感覺相當樂觀開朗，但她8年前其實曾因情傷確診患上嚴重的抑鬱症，更曾3度自殺。近日Lesley在於IG以黑底白字在訴說受到網絡欺凌，似乎情緒再度被困擾。

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姜麗文一向笑面迎人，但原來曾因情傷確診患上嚴重的抑鬱症，更曾3度自殺。（IG：@lesleychianglove）

Lesley在IG限時動態，連發4篇黑底白字以英文自揭受網上欺凌：「人，有時候真的很刻薄。對於任何認識我的人來說，電視上的我和真實的我幾乎是一樣的。我不是在表演或裝腔作勢，你甚至完全不認識我。如果你不喜歡我，就轉台，我很困惑為甚麼你要抱怨每一集，還花時間在IG找到我，只為了批評和私訊我指斥我說話、站立方式？我不得停止看自己的烹飪節目，因為當我看到自己時，我感到非常難過...我有甚麼問題嗎？我一都很興奮、快樂和精力充沛。當世界上有如此多的虛假和黑暗時，這有多糟糕，我只是向你展示我是誰，我明白藝人要承受仇恨，但有瘟疫、戰爭、飢荒、貧困，還有很多事情應該要去做，為甚麼要專注在我身上？網絡欺凌總是那麼傷人！」

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Lesley姜麗文在IG限時動態自揭受網上欺凌，情緒似乎受困擾。（影片截圖）

2014年Lesley經歷了一段很不如意的感情創傷，確診患上嚴重的抑鬱症，每日也在對抗焦慮和驚恐症中度過，更首次公開提到自己曾三度自殺，是次發文令網友相當擔心其狀態，Lesley呼籲：「如果你不是我的粉絲，請我離我遠一點，我只是一個努力工作去追夢的女生，請停止網絡欺凌。原本並不打算講，同時也不想給予欺凌者權力，但我真的從未試過因網上的一些人說了一些話而停止收看自己的節目或作品，可能真的太痛苦，我到底做錯了甚麼？對於那些對抗抑鬱和焦慮的人，你並不孤單。我們會再次度過難關的，就像我們之前一樣，我真的一直在努力掙扎中。」