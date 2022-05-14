Bob林盛斌被陳敏之大爆身家　數字驚人勁緊張即阻止：你都癡線！

陳敏之的個人YouTube節目《Chi Chat》最近邀請林盛斌（Bob）做嘉賓，最新一集陳敏之除了大爆阿Bob身家，阿Bob更分享自己由旺角蝸居搬到九龍塘豪宅的致富之道。

陳敏之的YouTube節目有不少猛料！（影片截圖）

陳敏之與阿Bob一向老友鬼鬼，她更曾一度與吳若希爭做Bob親家，非常搞笑！在節目中，她就被問到「保守估計阿Bob身家有幾多」時，她稱：「起碼10億喇。」不過，阿Bob就否認稱：「你覺得我會唔會話畀你知？梗係唔會啦！（10億）你都癡線，仲做呀？（點會唔做呀？）都做，絕對唔係，但我冇特別去計算。」

大爆阿Bob身家！（影片截圖）

下巴係福相！（影片截圖）

百足咁多爪的阿Bob亦透露有意將生意上市：「特別呢幾年，多咗留意到底點樣投資同入股去啲咩公司，暫時投資嘅生意就算賺蝕都會繼續，一定需要時間去經營。」他更提到2007年結婚，兩夫婦斥資逾90萬元，買入旺角女人街一個逾200平方呎的單位，其後搬至廣華街600呎的單位，再搬到900呎的單位，之後再搬到加多利山，再升呢住九龍塘豪宅。據知，他們儲到錢後又買入其他單位，現時手持數個物業，全部放租。

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點擊睇Bob以前住的大屋內部：