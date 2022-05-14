雙生陌生人｜劇情冇創意觀眾不賣帳　馬德鐘演市井人物格格不入？

TVB（無綫）最近推出的兩部劇集《雙生陌生人》﹑《食腦喪B》成績未如理想，兩部劇集收視都不過20點，其中《雙》亦只錄得13.5點而已，非常之低。而兩部劇集在內地的口碑亦相當差勁，被批劇情平淡﹑演技出事﹑抄襲零創意等，甚至讓網友大呼看完一集就要棄劇，對TVB的劇集再次感到失望。

《雙生陌生人》﹑《食腦喪B》在內地的成績亦未如理想。（影片截圖）

由馬德鐘、陳煒等人主演的《雙生陌生人》大玩一人分飾兩角的劇情，馬德鐘分別飾演上等人高收成同小市井人物巫祺男，劇情充滿喜劇元素。不過對於馬德鐘的演出，有網友覺得他演小市井人物角色格格不入，演不出基層超小市民的味道出來，讓人看得好突兀。對於網友這一點的批評，其實反映出馬德鐘比較合適演上等人角色，這或許同他自身散發出高尚氣質有關，另外他以往多是出演專業人士﹑高富帥﹑英雄人物等角色多，《跳躍生命線》的在哥﹑《飛虎》的展sir﹑《歲月風雲》的危永標﹑《爭霸》的吳王夫差等，對於演這一類型角色他是比較讓人覺得有代入感的，所以巫祺男這一個角色讓大家覺得他是為演而演。

馬德鐘一人分飾兩角，飾演小市井人物格格不入。（影片截圖）

同湯洛雯被批沒有CP感覺。（影片截圖）

另外，這一類一人分飾兩角的劇情，過去TVB已經出現不少這類劇種，所以讓不少網友覺得零創意。而且《雙》有喜劇元素存在，但馬德鐘明顯沒有喜感，這一點亦是令大家覺得看起來特別彆扭，再者在劇中他同湯洛雯組CP有感情線的戲份，讓網友覺得一言難盡，事關二人站在一起沒有CP感覺，角色設定還將他們的故事線拍攝成偶像劇般，非常有違和感，再加上劇情的平淡﹑拖延﹑特效等問題，讓不少內地網友都不解為何2022年了還有這一種劇情，甚至吐嘈看一集就要棄劇，目前豆瓣評分亦只有6.5分而已，成績未如理想。

劇集在內地成績未如理想。（豆瓣截圖）

而《食腦喪B》在豆瓣的評分亦只有6.5分，不少網友批評劇情散亂，而且喪屍﹑一些內臟等的畫面完全沒有逼真的感覺，特效被批評相當差。而且劇中男女主角何廣沛﹑江嘉敏的演技亦看得大家尷尬，最重要是劇集被指有許多橋段與美劇《izombie》相似，同樣食人腦維生有死者記憶﹑同樣有法醫角色等，讓網友覺得沒有創意沒有追看性，認為該劇集製作10集就足夠了。

《食腦喪B》被指抄美劇《izombie》。（影片截圖）