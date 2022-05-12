聲生不息｜傳容祖兒補位參賽　谷婭溦微博IP顯示湖南參賽機會大？

TVB（無線）與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》大受歡迎，一眾參賽歌手話題度不斷，甚至令新生代歌手炎明熹﹑曾比特人氣急升成功打入內地市場。近日，網上更瘋傳在節目的後期錄製，將會新增四位歌手補位，其中就有天后容祖兒﹑周柏豪，讓不少網友大呼期待，引來討論。

炎明熹﹑曾比特成功打入內地市場。（《聲生不息》微博圖片）

從網上傳出的消息指，在《聲》節目的後期錄製時將會有四位歌手進行補位，男女兩隊各新增兩名歌手，女隊傳出天后容祖兒同谷婭溦加入，而男隊則是周柏豪同TFBOYS成員王源，這個名單出現讓不少網友非常期待。

容祖兒﹑王源會加入？（容祖兒微博圖片﹑王源微博圖片）

不過早前有報導指出，當初《聲》節目廣邀有分量的歌手參演時，容祖兒已在名單內，不過最終因為檔期的問題，所以令到她無緣參與，此次再傳出她會出現後期錄製節目，難道有空檔的檔期？另外，有細心的網友發現，周柏豪的微博IP屬地顯示為在「廣東」，猜測他目前應該在內地隔離中，而他上貼兩張食物照疑是隔離飯盒，用簡體字寫道：「這個叫藕帶還是藕簪？超好吃超好吃。」另他的微博關注更被發現已關注了多位《聲》節目的參賽歌手，包括毛不易﹑李健﹑單依純﹑曾比特﹑炎明熹﹑馬賽克樂隊﹑魔動閃霸等，從這一些舉動看，懷疑他參加節目的可能性相當大。

周柏豪被發現關注《聲生不息》的參賽歌手。（周柏豪微博圖片）

除了周柏豪參加可能性大之外，谷婭溦在微博IP屬地顯示為「湖南」，再加上二人是TVB Music Group（前身：星夢娛樂）的歌手，該節目又是TVB與芒果TV合作，所以二人參與的可能性比起其他人相當之大。另外，網傳該節目亦有新的賽製，將會在第二輪的時候加入紙張的投票，只有男女隊前四名才能進行獨唱，一共有八個獨唱名額。不少網友都期待節目有新變化，望多一些香港歌手能前來參加。

二人參加節目的機會相當大。（微博截圖）