余香凝升呢兩億豪門少奶進駐半億豪宅　轉型做KOL孖囡囡拍廣告

現年28歲的余香凝（Jennifer）前年10月突然宣布婚訊，同年11月與圈外男友陸政渡（Tim）舉行婚禮，去年5月底Jennifer誕下囡囡Clare，一家三口幸福美滿。雖然Jennifer升呢做媽咪後幕前工作大減，但她就積極轉型做KOL，更成功獲得廣告商青睞，不時在IG同囡囡一起「賣廣告」。日前Jennifer同Clare以母女裝上陣，為品牌拍攝宣傳照，同時亦令屋企環境曝光！



一家三口好幸福！（IG@jenniferyuuu）

有女萬事足的Jennifer不時在社交平台分享寶貝女的得意相，相中所見屋內設計簡約，客廳擺放了一張L型梳化，再鋪上地氈，塑造溫馨舒適的氛圍，而整片的落地玻璃窗就令室內光線更充足。Jennifer還為囡囡打造圖書角，房內貼上卡通牆紙，在房間一角擺放了一個四層書架，Jennifer閒時就會跟囡囡讀故事書，享受親子時光。

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由於Tim是圈外人，Jennifer一直對婚事及老公的身份保持低調，但其實Tim家境殊不簡單，其家族在香港經營製衣生意逾半個世紀，除了生產一般紡織品、成衣之外，近年業務更拓展至家居用品、手袋、時尚配飾、傢具等，產品愈趨多元化。此外，陸家亦有涉獵地產業務，估計其家族手持超過兩億資產。而曾從事金融業的Tim，先後於多間證券投資公司任職，直至幾年前開始打理家族生意。據知Tim與Jennifer婚後搬入市值半億、位於荃灣的「皇璧」豪宅，單位戶戶都是複式設計，面積都超過2,400呎，盡享無敵全海景。出身大圍屋邨的Jennifer嫁入豪門做少奶奶，更進駐半億豪宅，生活環境十級跳！

Jennifer與Tim在2020年11月於半島酒店舉行婚禮。（視覺中國）