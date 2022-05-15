呂良偉姪女入TVB兩年不被重用　離巢轉戰內地發展升呢做女主角

現年65歲的呂良偉近年主力在內地發展，除了拍戲之外，亦有參加綜藝節目，保持曝光率，而他的姪女呂晨曦（前名呂善婷）原來亦已轉戰內地發展，更首次擔正做電影女主角，而呂良偉亦有客串演出，相信呂晨曦（Angel）接到這套戲，身為伯父的呂良偉都出了不少力！



呂晨曦（前名呂善婷）自小由伯父呂良偉撫養長大，感情深厚。（IG@angellllui）

Angel曾在2016年參加ViuTV選美真人騷《美選D.n.A》。（ViuTV）

現年29歲的Angel自小由伯父呂良偉撫養長大，在伯父的影響下，Angel對娛樂圈亦產生了興趣，2016年Angel參加ViuTV選美真人騷《美選D.n.A》，當時呂良偉亦曾公開支持姪女，可惜最後她於12強止步。之後Angel在2018年入讀TVB短期藝人訓練班，翌年成為旗下藝人，並展開拍劇生涯，不過參演了十幾套劇集都只是演無名小角色，直至去年2月約滿離巢，更改藝名「呂晨曦」轉戰內地發展。

Angel（上排中）曾在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演李莫仇師妹。（IG@angellllui）

Angel在劇集《寶寶大過天》中飾演幼稚園老師，可惜沒有對白，只得幾秒鏡頭。（影片截圖）

2011年曾有傳媒誤傳呂良偉有兩名私生女，其中一個就是呂晨曦（左），不過後來開記者會澄清兩人皆為其弟弟呂良國（中）的女兒，更當場出示出世紙證明Angel的生父為呂良國，呂良偉為伯父。（視覺中國）

Angel爸爸呂良國曾是亞視藝人，2011年曾有傳媒誤傳呂良偉有兩名私生女，當時呂良偉太太楊小娟、弟弟呂良國在記者會上澄清呂善螢及呂善婷都是呂良國的女兒，更當場出示出世紙證明Angel的生父為呂良國，呂良偉為伯父。雖然Angel在加入TVB兩年以來都不被重用，被安排演的角色戲份都很少，很難讓人留下印象，但她沒有放棄演藝事業，轉往內地發展的她更在電影《極速狂飆之彎道之王》中擔正女主角，相信她未來的發展都會愈來愈好！

轉戰內地發展的Angel在電影《極速狂飆之彎道之王》中擔正女主角。（IG@angellllui）