前花旦劉錦玲爆娛樂圈黑暗面　被欺凌後悔入行：不擇手段令我心寒

現年55歲的劉錦玲曾是1990年代的當家花旦，在《銀狐》、《勝者為王III王者之戰》、《當女人愛上男人》、《天龍八部》、《林世榮》以及《絕世好爸》等多齣電視劇中擔任女主角，她於2006年約滿離開無綫電視後便逐漸淡出演藝圈，並投身保險界，數年後退隱幕前。近年定居美國的劉錦玲不時在社交平台分享近況，去年7月她就於微博Post了她戴四方帽的照片宣布自己碩士學位畢業。

近年定居美國的劉錦玲在微博Post出頭戴四方帽的照片，宣布碩士畢業！（微博@劉錦玲）

近日，劉錦玲因為看到了后張曼玉的舊訪問，有感而發於微博出post表示：「昨晚看到一段訪問視頻，是張曼玉的一個訪談，應該是很久以前的。其中有人問她若可重新再選擇一次她會否仍做演員，她說會。我不其然也思考並問一問自己這個問題，我的答案是：不會。原因是這行業當中不少共事過的人和媒體都為利益而不擇手段，笑裏藏刀，令我心寒。另外，某些拍攝及演繹手法實實在在的爛，最難接受是造作誇張缺乏內涵的表演，令人反感厭煩。」

劉錦玲的原post。(微博截圖)

有網民留言表示：「凡事都是有兩面的。你的出色表演給他們留下了非常美好的記憶」、「其實任何領域都會有為了利益而不擇手段的人，娛樂圈只是更浮華一些」、「到處都是江湖，有時就是沒得選擇。隨緣而已」，劉錦玲亦有回應表示：「是的，虛浮的人、事或物在哪裏都有，但作為無後台的演員，相信經歷過的演員們也理解當中的無奈。喜歡表演的本質但不喜歡行業虚浮的氛圍。但不受媒體抹黑新聞影響的觀眾是可貴的！」

劉錦玲在1997年版TVB劇集《天龍八部》中飾演阿朱。（微博@劉錦玲）

劉錦玲曾於2019年在微博發長文表示：「對於那麼多的不實傳聞，少有人求證便傳得沸沸揚揚，令人感慨……因我對當時某些掣肘不滿及不願和亞視續約，被某些人刻意製造一連串負面新聞抹黑我，說我不飲水思源云云，甚麼態度不合作，耍大牌一大堆『罪狀』……其實，所謂『雪藏』，據了解是因為沒跟隨圈中的所謂潛規則，沒送禮（沒錢送啊），也沒有後台撐腰的緣故。92年開始，有外界邀請我合作時，常受公司掣肘推辭不少工作，還差點錯失出外拍電影《天長地久》（1993年放映）的好機會。」揭露了圈中的黑暗面。

劉錦玲最後一部參與的作品是2008年電影《奪帥》。（視覺中國）

劉錦玲在90年代加入亞洲電視，一出道就擔任劇集《法本無情》的女主角，被捧為當家花旦，1993年她憑着與劉德華合作的電影《天長地久》，獲提名香港電影金像獎「最佳新演員」、金馬獎「最佳女配角」，演技備受肯定。其後劉錦玲約滿過檔到無綫拍劇，《天龍八部》中的阿朱、《洗冤錄II》中的紫霞郡主等都是她的代表作。

2002年突然爆出一名劉姓女藝人被人迷姦勒索，劉錦玲就被謠傳是受害者，甚至有報道指她本人曾主動承認事件。2006年劉錦玲拍完《法證先鋒》後投身保險界，當時又有報道指她收入極低，生活慘淡。直至後來劉錦玲在社交平台多次公開澄清指報道失實，解釋自己生活很好，並在接受訪問時透露自己淡出幕前後重返校園，在2015年取得美國三藩市州立大學學士學位（主修社會學、副修心理輔導），期間還曾擔任心理輔導員。

劉錦玲曾在社交平台公開澄清。（微博截圖）

重溫劉錦玲過往的演出：

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