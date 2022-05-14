張敬軒疫下開騷一波三折勁感觸：唔想再喺張竹君把口聽到我個名

張敬軒THE NEXT20演唱會進入第4場，軒仔連續三晚都同觀眾訴心聲，坦言不想再於張竹君醫生口中聽到他的名字，今次疫情緩和補場，他有跟公司表達意見：「不如我哋搵過個時間再開啦，我真係唔想再喺張醫生個口到聽到『張敬軒』呢三個字。我哋同事係咪可以送張飛俾張醫生睇？佢呢三年都好辛苦。我又好擔心明明大家好開心睇演唱會，我哋又好辛苦做好個製作，但係好多不明因素之下，令大家有人生安全憂慮。一月份暫停個騷後，我好多晚都好難瞓得著。公司同我講，退飛觀眾唔夠3%，我喺呢度真係要多謝大家，多謝每位觀眾喺呢二十年裏面，對我包容同愛。」

疫情下演唱會一波三折，張敬軒亦非常感觸。

第四場軒仔請來Dear Jane擔任嘉賓，他坦言跟Dear Jane的緣份真的兜兜轉轉：「佢哋開演唱會，自己好想去做嘉賓，但又撞咗期；上次邀請咗佢哋嚟做嘉賓，啱啱好就係煞停咗佢哋答應嚟做嘉賓嘅日子，好彩今次大家可以真正相聚。」Dear Jane爆已認識軒仔十幾年：「當時軒仔買錄音機嚟我哋band 房，啱啱瞓醒個樣。之前有一個好靚嘅錄音室喺廣州，免費借俾我哋用幾日，準備埋食宿，三餐包曬！最特別係知我哋錄完音好肚餓，連宵夜都準備埋，五，六年前，我已經教佢哋隔離，真係好細心，好多謝你。」軒仔就話：「我係Dear Jane Fans 嘛。」隨後Dear Jane表示帶備禮物送給軒仔，叫軒仔站在他們中間，然後四人一齊向他做心心手勢，軒仔開心大笑，「我好少俾四個佬咁樣，哈哈哈，好驚嚇，多謝曬，Love You too！」

Dear Jane與張敬軒相識多年，四人向軒仔大派心心。