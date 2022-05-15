《波西傑克森》10年後以影集回歸！　索爆女主角換成黑人女孩出演

改篇自2005年奇幻小說《波西傑克森》（Percy Jackson & the Olympians）的兩套電影《波西傑克森：神火之賊》以及《波西傑克森：妖魔之海》分別於2010年及2013年上畫，可能由於票房不似預料，就算書迷及影迷要求再拍攝續集也好，這一套近代奇幻電影依舊沒有續集的消息。



早前Disney+就為粉絲帶來好消息，指將會重始這套大家期待已久之作並製作影集，不過，原作的盧根·利文（Logan Lerman）、布蘭頓·積遜（Brandon T. Jackson）以及亞歷珊卓（Alexandra Daddario）三位主角就被易角，換上了較年輕Walker Scobell、Aryan Simhadri以及Leah Sava Jeffries。雖然相隔10年後拍攝影集，易角實在等閒事，但就有不少外國網民表示難以接受電影版中的索爆女主角換成了黑人女孩，也指原著書本之中的「雅典娜的半神女兒」Annabeth Chase是金髮白人，以一個黑人女孩扮演金髮白人的角色有違原著設定。

《波西傑克森》電影版的女主角，Alexandra daddario。（網上圖片）

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原書作者Rick Riordan近日亦對此回覆，指新演員Leah聰明而且強韌，與他書中描寫的Annabeth Chase十分相似，說：「等你們自己親眼看到之後，你們也會懂我的感受... 那個聰明女孩回來了！」並表示大家不應該單憑外表去判斷一位黑人能不能出演白人角色，說：「如果你始終無法認同這一次的選角，只能說你的小說都白讀了。」