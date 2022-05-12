安芭赫德聲稱被尊尼特普打至嘴唇流血　照片呈堂竟遭法官駁回

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與安芭赫德（Amber Heard）的家暴官司自4月11日開審，兩人輪流出庭作供。安芭被心理學家指她患有人格障礙兼被踢爆為家暴者後，上周於庭上聲淚俱下地憶述多次被尊尼家暴的經過。繼被發現她疑似在大哭前偷看鏡頭後，日前德律師提出一張受傷證據，竟然遭法官駁回。

安芭作供時聲淚俱下。（視覺中國）

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安芭在庭上憶述被尊尼特普家暴時，指自己在廚房被男方打，由於尊尼戴著多隻戒指，所以「記得嘴唇撞到牙齒，而且在牆上留有一點血。」外媒《TMZ》刊登了一張安芭法律團隊想提出的受傷證據，照片中安芭嘴唇流血，並拿著一張疑似是尊尼留下的字條，上面寫著：「我會回來的xxx（x於美國代表親吻代號）。」可惜證據遭法官以兩個原因拒絕，其中一個原因是尊尼律師表示時間不符，照片是發生於2012年，但安芭憶述的事件發生在2013年，另一原因則沒有公開。

照片曝光後，大批網民化身偵探設法查出法官駁回的另一原因。有網民指出法官命令安芭交出所有手機，包括在社交媒體發布的照片，但她卻遲遲不交，交出後照片和文件的日期都被竄改，猜測這張照片才會不被接受。另外，有每日跟進官司的網民直言，直播片段中幾乎每天都看到安芭在搣嘴唇，而嘴唇流血的照片跟爆擦或搣嘴唇導致流血的傷痕差不多。