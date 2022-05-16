雙生陌生人．劇評｜收視差就cut集數　台前幕後真係好大打擊

無綫（TVB）劇集《雙生陌生人》首周錄得13.5點收視，以近年半播出劇集的收視成續來說，的確是令人大跌眼鏡。劇集播畢10集後，日前傳出TVB決定刪減5集集數，喔，抱歉，應該說是全劇「濃縮」至20集。雖然TVB沒有公開表明原因，不過望一望「隔籬台」ViuTV的部署，5月30日播出由劉心悠與郭羨妮主演的新劇《冥冥之中》，亦不難猜到TVB計劃搵新劇對撼，而又考慮到《雙生陌生人》的走勢及反應，才決定壯士斷臂。



馬德鐘襯湯洛雯被認為是父女戀，其質兩人年齡又不是相差很多。（《雙生陌生人》劇照）

老實說，《雙生陌生人》好唔好睇並不是三言兩語可以解釋，不過論劇本結構、題材、劇情以及演員來說，雖說不上出類拔萃、驚為天人，但亦不至於是一無是處，浪費時間的劇集。退一步講，TVB每年播出的2，30套劇集之中亦非套套收視理想。

劇情並不是太差。（《雙生陌生人》劇照）

《雙生陌生人》故事較為簡單，時裝劇之中加插一些喜劇元素，講兩個面貌、身材相同的男人互換身份之後，一連串發生的事情，不用細看大概都估到最後男主角（馬德鐘）發現原來的生活、身份才是最適自己，而且後悔與另一個他互換身份。故事雖然簡單，但似乎參雜了不少支線，故事結構可能因此而鬆散了一些。

馬德鐘好似同張曦雯襯啲。（《雙生陌生人》劇照）

觀眾口味是最難觸摸的一環

那麼敗筆出自哪裡？可能是馬德鐘！但並不是他演技不好或是劇本發揮，而是因為他的「男神」形象太過於深入民心。試問一下做慣飛虎隊、救護員、律師等專業人士的他，TVB慣性收視的固定客群，一時三刻未必咁快接受到他搞做不修邊幅的手機舖店員？不是馬德鐘能力不濟，而只是觀眾不認同，接受不到。「入場」的觀眾不接受，覺得貨不對辦就會留意下其他平台有什麼選擇。又如果，男主角換上了近年上位快過火箭的周嘉洛出演，再與湯洛雯來一場姊弟戀的話，就好可能會有不一樣的結果。

賴慰玲飾演的夏纖纖十分有喜感。（《雙生陌生人》劇照）

收視只是數據，不代表一切

說到收視的問題上，收視低是不是等於「差」？以TVB管理層角度來說，當然是其中一個元素啦！但要記住，收視只是一個收看率的客觀統計指標，有很多數字不能量化的，例如質素、網絡上的熱度，是收視沒有反映出來，就好像剛播完的《金宵大廈2》以收視來說很差吧?但這套劇是今年TVB最高質素的劇集，在討論區亦有一定的熱度。

劇情簡單沒有狗血劇情反而易入口，莫何近年觀眾口味變晒。（《雙生陌生人》劇照）

咁快判死刑係咪唔公平？

《雙生陌生人》只是的首周收視13.5，首周「脫腳」就要判死刑是不是太嚴重了？收視稍為低落，原因可能出自撞正疫情，限聚令放寬家家戶戶都外出消費，又或者單單只是宣傳不足。有誰敢「寫包單」《雙生陌生人》第二、第三周收視不會爆升？賽事都跑不到一半就判輸，是不是不公平？ 回顧上周的收視報告，其實除了《雙生陌生人》收視不理想，撇除一直收視低的《食腦喪B》，連皇牌收視保証《開心速遞》在周日(8日)的收視都只得16.9，証明是全綫收視下滑。

徐榮扮弱能人士都算大犧牲。（《雙生陌生人》劇照）

不如以後Set條線，低過幾多點就Cut劇啦

減5集（或者說「濃縮」）有乜所謂？當然有，最大的問題出於，原有的劇情會大幅減少，可能有支線會變有頭冇尾，主角的感情線又可能少了一些動人的高潮位。在演員及幕後的角度上，那些通宵了幾晚辛苦拍攝的劇情可能一概消失了。雖知道《雙生陌生人》於疫情爆發時拍攝的，原有的劇情亦是台前幕後「搏命」拍攝而成的，不過商業社會，每樣都是講數字，那就希望TVB以後要劃一標準，低過幾點就減集數，那台前幕後就算得公平，最怕就是龍門任搬。