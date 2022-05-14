東張西望｜婚紗舖要求加錢先修圖　消委會：有機會屬於誤導性遺漏

《東張西望》今晚（14/5）一集講新人幫襯婚紗攝影店時，懷疑被相舖強迫消費。事主向《東張西望》表示，去年年底與男朋友，經朋友介紹下到了一間太子的婚紗攝影服務店，以8千港元購買攝影服務套餐。拍攝當天有攝影師、燈光、化妝等人員隨行，一直都相安無事。



八千變一萬三。（《東張西望》截圖）

直到收相當天，這對新人就被告之，他們所買的攝影套餐只包括「精修」，即只是人臉修圖的部份，而背景的光暗等並沒有包括在內。她表示當天職員更說加一萬元將婚紗照的背景調光，才可以取走相片。當新人表示拒絕並打算離開，該職員就馬上降價表示加5千元就可以了，無奈之下，這對新人就只好付款了事，最後花費了一萬三千元。

準新娘覺得唔公道。（《東張西望》截圖）

《東張西望》其後致電該婚紗店，他們解釋，起初職員表示「精修」包括了所有方面的修圖，後來又說「精修」的定義在人臉精修，而「執圖」就只是環境各方面的修圖，是兩種不同的服務。當《東張西望》主持表示新人睇相當天的情況，職員就說：「如果係咁，就係當日職員問題，我唔會喺袋入面攞錢㗎嘛。」

消費者委員會何應富：「有機會屬於誤導性遺漏。」（《東張西望》截圖）

對此，消費者委員會投訴及諮詢部首席主任何應富在節目中說：「如果佢哋嘅精修只係人臉精修，唔包括背景精修，需要額外收費嘅話，呢啲資訊可以界定為重要資訊。如果訂立合約時冇提供呢啲資訊，蓄意隱瞞重要資訊嘅話，有機會屬於誤導性遺漏。」事後準新娘就向《東張西望》表示，自己婚禮亦因為疫情而被延期，整個婚禮對她來說十分不愉快，說：「我覺得好似變成咗一場鬧劇。」

準新娘：「好似變咗一場鬧劇。」（《東張西望》截圖）