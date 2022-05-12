東張西望 |利穎怡疑被老鼠屋業主襲擊片曝光　攝製隊亦涉被襲

今日（12日）的《東張西望》繼續講到昨日（11日）的美孚新邨老鼠屋業主陳小姐於貝澳出現，陳小姐年約70歲，陳小姐會於附近垃圾站執垃圾回家，把垃圾堆滿門口，並一直向外伸延，引來了老鼠在陳小姐的雜物堆中亂闖。

陳小姐會於附近垃圾站執垃圾回家，把垃圾堆滿門口，並一直向外伸延 (節目截圖)

《東張西望》主持利穎怡於追訪陳小姐的過程中，不斷地受到陳小姐的攻擊，節目中主持利穎怡先是問陳小姐關於美孚新邨的單位老鼠問題已經清理好了沒有，而陳小姐則認為大家對她有偏見，陳小姐表示是老鼠自行進入她單位，並不是自己令老鼠來襲。陳小姐在這個過程中疑似不斷用手上的手推車打利穎怡，又在行車路旁用手推車推利穎怡出馬路，過程十分危險。

陳小姐在這個過程中不斷用手上的手推車打利穎怡 (節目截圖)

+ 9

然後陳小姐選擇坐在一涼亭，利穎怡站在陳小姐旁邊，陳小姐疑用手打在利穎怡的左腰位置，攝製隊等到陳小姐冷靜後繼續問陳小姐近況，陳小姐拿出手機及平板電腦對著攝製隊拍攝，陳小姐疑突然間用手肘「一下批落利穎怡左臉」，攝製隊立即上前阻止，陳小姐不但沒有停手，更涉嫌向攝製隊其餘人士進行攻擊，導致攝製隊需要一度中斷拍攝。

主持利穎怡追訪美孚老鼠屋業主慘受襲 (節目截圖)

+ 18

其後攝製隊報警處理，警員很快便到達現場進行了解，而利穎怡亦到急症室進行治理，最後警方以「普通襲擊罪」拘捕陳小姐，並且需要於5月中到警署報到。

利穎怡亦到急症室進行治理 (節目截圖)

同場加映：東張西望｜美孚老鼠屋業主驚現貝澳 主持利穎怡追訪慘受襲

點擊下圖睇主持利穎怡追訪慘受襲相：