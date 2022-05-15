MIRROR演唱會僅預歌迷會五千門票引不滿　BTS抽籤實名制可參考？

男團MIRROR將於7月舉行演唱會「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」，可是由於12位成員人氣極高，門票完全是一票難求的程度。即使官方歌迷會宣布已預留5,000張門票讓粉絲抽籤認購，但安排依然未能滿足到粉絲，擔心最終仍要買黃牛捱貴飛入場。



MIRROR演唱會門票一票難求，粉絲都希望公司能為官方歌迷會預留更多數量。（網上圖片）

對於這次MIRROR演唱會的購票安排，不少粉絲提出不妨參考官方歌迷會系統已十分完善的韓國，一來確保真心喜歡歌手的粉絲有機會入場支持，二來能有效打倒炒飛的黃牛黨。今天就以來韓國人氣最高的天團BTS防彈少年團做例子，比較一下兩地模式的不同。

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BTS防彈少年團歌迷會會首先進行抽籤，但粉絲直言機率算是低至1%。（HYBE）

BTS防彈少年團與MIRROR一樣同樣有官方的歌迷會，每年收費33,000（約203港元），成為會員後便能獲得演唱會優先購票的機會。礙於2022年演唱會在疫情措施下有所不同，以2019年的《'LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF’》做例子的話，歌迷會會在已登記和認證的官方粉絲中，以抽籤形式抽出數萬人，幸運中籤的粉絲就能在指定時間登入並進行第一輪購票，每人只能購買一張門票。

韓國粉絲一般會到網吧搶票，有指搶到門票的機會會更高！（網上圖片）

沒有被抽中的粉絲則能在第一輪購票結束後，等候第二輪的優先購票；而非會員則只能等待最後的公開發售。所有門票都需要以實名制形式購買，即使是家人也無法轉讓，所以今年就發生了一對夫婦同時搶票後，最終只有丈夫一人到場而上報的搞笑新聞。有參加過BTS演唱會的粉絲表示，韓國場的進場檢查特別嚴格，每次都特意提早數小時做認證外，可能更會被要求即場背出身份證號碼等，建議就算購票時也儘量使用本人的信用卡。

由於韓國大部分演唱會實行實名制，就連家人間也無法轉讓。（MBC）

雖然有抽籤加上優先購票的安排，的確向粉絲提供了更多機會購票入場，但只要搶過票的粉絲也表示競爭其實同樣激烈。撇除與香港演唱會一樣先被預留起的內部門票外，一般在第一輪購票也只會見到零丁空位，加上BTS有來自世界各地的粉絲同時進行抽籤，所以單是中籤的機率已很低，隨時只有1%中獎率。對比MIRROR演唱會的5,000張門票，雖然數量遠不及韓國的演唱會，但由於競爭粉絲人數相對較少，相信機率可能還會更高。可是香港倒是能參考一下韓國的實名制制度，好讓黃牛黨無法從中生利同時，即使是學生黨也能入場支持自己的偶像。

親身入場支持偶像是大部分粉絲的期望之一，希望香港也能有類似的制度打擊黃牛黨。（HYBE）