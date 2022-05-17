尋人記2｜首集方東昇搵「投訴王」安仔　燒肉檔送舊骨都要報警！

由方東昇主持的《尋人記II》載譽歸來！雖然今次仲未搵返「阿源」，不過第一集就有當年人稱「投訴王」的安仔！



首集方東昇搵「投訴王」安仔。（《尋人記II》截圖）

要講「安仔」的事績真的是「水蛇春咁長」，不過香港人認識他的開始，應該就要講返1987年《星期二檔案》第19870602集（即是1987年6月2日播出的一集）。《01娛樂》從myTV SUPER網頁上找到有關該集數有關內容，原來「安仔」因為小時侯曾經發高燒而影響腦部發育，所以長大後一直有情緒困擾，再加上當年環境影響，受到壓力與歧視，而令「安仔」產生自卑感和報復心重，所以他就經常做種種騷擾性行為，最明顯的行為就是事無大小都要「投訴」。

唔少老一輩都記得「投訴王」安仔。（《尋人記II》截圖）

正呀喂。（《尋人記II》截圖）

根據一些當年睇過《星期二檔案》「投訴王」安仔一集的網民所說，安仔十分喜愛報警投訴，小至連街市燒肉檔多送一舊豬骨，因為燒肉檔就是「燒肉」檔，不能搭多舊骨，這些小事都要投訴。他在平時出入時，都會身穿打呔着西裝，胸口袋還會插着一本紅色的筆記簿。那本筆記簿有什麼用處？其實內裡寫上了政府各部門、以及部門主管，司長級人員的辦公室電話，方便他隨時打電話投訴。為什麼要寫低？因為1987年還沒有iPhone這麼方便的手提電話！絕大多數人都會有一本小電話簿記下重要的電話號碼，要查黃頁才知道政府部門電話。