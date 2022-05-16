無綫又轉陣　《十八年後2.0》接棒《雙生陌生人》硬撼ViuTV

馬德鐘與湯洛雯主演的《雙生陌生人》首周收視錄得13.5點，疑因收視偏弱兼準備與ViuTV懸疑劇《冥冥之中》對撼，TVB宣佈刪減5集「濃縮」成20集，至於緊接《雙》劇於5月30日播出的劇集，有指大有機會是由譚俊彥、龔嘉欣及陳山聰主演的新劇《十八年後的終極告白2.0》。

《雙生陌生人》是由「撞樣網站」延伸出來的奇情輕鬆愛情小品。馬德鐘一人分飾兩角，可惜收視平平。

原定《雙》劇播畢後，曾傳出陳展鵬與江嘉敏主演的《黯夜守護者》會接檔，現將再度延期，有指因為ViuTV即將於5月30日播出由劉心悠與郭羨妮主演新劇《冥冥之中》，TVB決定嚴陣以待，鑑於2年前《十》劇第一季大結局於跨平台收視達29.7點的佳績，故臨時安排《十》劇提前播出爭收視，宣傳片亦已於前晚播出。

《十八年後的終極告白》被網民封為無綫神劇。 （劇照）

《十八年後的終極告白》於2020年4月播出，環繞一單18年前命案，劇情緊湊是TVB少有懸疑劇集，不少觀眾大讚有新鮮感。全劇收視26.5點，大結局跨平台收視更達至29.7點，成績相當不錯。據知劇集故事同上一輯無太大關連，但會延續懸疑感，龔嘉欣加入與譚俊彥飾演一對，亦係佢好姐妹譚凱琪產後復出嘅首套劇集。譚俊彥曾透露：「今次係得意啲，因為好多造型同橋段唔想公開，我只可以話今次會踩住條道德底線，大家諗唔到嘅嘢更加想像唔到，我哋拍個陣都話得唔得㗎。」

《十八年後的終極告白2.0》臨危受命，已播出預告片。