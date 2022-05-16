七仙羽被鬧「神棍」　爆seed反擊：我的功力早就超出大家想像

「七師傅」七仙羽憑住天生的喜感和急才，連拍多個綜藝節目成功彈起人氣急升，但不少人都似乎忘記了她的真正身份為一名風水師傅，經常狠批她太騎呢不夠專業，甚至直採對方是「神棍」，令她相當傷心，忍不住爆seed發文為自己平反：「好多人不用大腦思考，我可以令到自己各方面都成功，已經說明了一切，對嗎？」



七仙羽的正式身份為一名風水師傅，但可能搞笑形象太深入民心，經常被狠批太騎呢不夠專業。（Instagram：@master_qi_xian_yu_）

七師傅憶述以往有不少傳媒和節目找來不少大師推測未來動向，例如誰是特首、疫情何時會完等，她的答案與其他大師不同，但當時卻沒有觀眾相信她，又痛罵她「bullshit」、「神棍」，如今回首卻知道原來她的預言早已應驗：「財經節目訪問我，觀眾非常不爽，左一句神棍右一句神棍，並罵：『不要侮辱了財經節目，找個不是財經界的神棍來說財經。』如果我告訴你，我以前做過財經記者，法新社丶TVBS...（還有好多就不說了）知道的財經知識多過你想像，what do u think ？」她坦言很多人都不用大腦思考，但她本人卻成功令自己各個方面都能夠獲得成功，就已經說明了一切。

七師傅寫長文反擊。（Instagram：@master_qi_xian_yu_）

她坦言自己長期在印度及尼泊爾等地閉關修煉，認知及功力早就已經超出大家想像：「那麼請你謙虛一些擴闊視野用腦思考，好嗎？如果一個有料的師傅都不能改變自己命運，就像滿面痘痘的人推薦你用美容產品，你說可信乎？！」

七仙羽表示自己各個方面都能夠獲得成功，就已經說明了一切。（Instagram：@master_qi_xian_yu_）

七師傅又警告，表示明年後年可能會樓價大跌，叫大家有樓就好賣，但因擔心觸犯國安法不願講太多：「告訴大家一個bad news，有樓想賣，就不要再吊高來賣了！樓價會跌，因為明年後年...會發生...（國安法，不能煽動，所以話到此為止）想炒樓賺錢丶希望樓市再升丶希望高價出售...只說一句阿彌陀佛，Good luck。 」