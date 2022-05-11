曾比特光榮回鄉受鄰居熱烈歡迎　冒住肚痾都要食呢樣家鄉特產?

曾比特（Mike）自從參加音樂節目《聲生不息》後，在內地人氣十級跳，近日他事隔多年再回到家鄉汕尾探望親人，又試食當地美食，令他過了於一個難忘的假期：「這就是美好吧！」



曾比特現時在內地人氣爆燈。（微博：@MikE曾比特）

Mike表示小時侯每年都會回鄉祭祖探親，而且最令他印象深刻的是老家的一個名叫「混吶」的菜式，可惜他在北京和長沙也找不到：「這次五一假期就馬上坐高鐵回去，從長沙四個多小時就到家了，表哥表嫂一下子買了好多回來，我又一次幹了五碗，這麼多年每次吃『混吶』的食量還是沒變，不過表哥說我每次回家都天天吃，一天得吃七八碗，哈哈哈哈哈是真的很好吃，就是深入骨髓的味道，夏天回來吃冰冰涼涼的每次都冒着拉肚子的風險但也是值得的。」

曾比特（微博：@MikE曾比特）

他憶述今次回鄉探親時，與姨媽、舅父和表哥等等講了很多小時候的事情，不過最令他大感觸的是覺得自己真的長大了：「這次回家還感受到了什麼叫長輩，好多人都叫我做叔叔，不敢想象我同齡的侄女都有小孩了，又一次輩分升級哈哈！」他又去了以前住的老宅，發現很多地方都已經變了，但唯獨不變的是身邊的人們：「好多地方變了，但眼裏的畫面又沒變，這就是美好吧！對了，家裏好多鄰居們都看了《聲生不息》，我們去街上還會被一些老人叫住『比特回來啦～』就很開心，繼續努力唱歌，唱到更大的舞臺上去，家裏人為你高興是藏不住的，這就是我的愉快少年事。」

曾比特早前回鄉探親。（微博：@MikE曾比特）

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