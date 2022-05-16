三台收視報告｜《雙生陌生人》止跌勢　《食腦喪B》暫排今年榜尾

三台收視報告又再出爐，今次的日期是5月9日至5月15日。上星期講到無綫（TVB）劇《雙生陌生人》創出恐怖低收視，今次報告止住跌勢，不過成績依然令人黯然神傷，而另一套《食腦喪B》在結局篇則繼續跌，全劇收視暫時已成為本年最低。



先講TVB，《雙生陌生人》跟首周一樣錄得13.5點的成績，沒有升沒有跌，已經有很多分析劇集失利的原因，連TVB都決定硬cut五集讓它盡快完結，看來已沒有甚麼再值得討論。誠然，劇集內容其實在第十集開始扭轉，如果有心追看的觀眾相信會有驚喜，不過相信在20集播畢後，《雙生陌生人》會成為TVB歷史上最低收視的一套劇集。

《雙生陌生人》連蜥蝪人都救唔到。（《雙生陌生人》截圖）

至於《食腦喪B》，在結局篇只錄得15.5點收視，創造出連跌三星期的奇怪成績，最終全劇總平均收視為16.5點，排在今年尾二的位置，如果不計只在星期日播放的《青春本我》，更是包尾。唯一可以安慰的是，這個榜尾位置相信只會坐兩個星期，很快便會被《雙生陌生人》打破。

另外值得一提的是，J2 星期日晚上7至11時黃金時段取得跨平台直播收視2.6點，超越ViuTV同時段之2.5點收視。J2當晚9時播映電影《保持通話》，平均收視3.1點，最高4.3點，看來在J2播電影是一個不錯的選擇。而5月14日星期日晚上11時40分直播《英格蘭足總盃2021/2022決賽 - 車路士 對 利物浦》平均收視8.7點，最高11.6點，觀眾106萬7千，晚上10時45分之《球迷派對》亦取得平均 7.7點收視。

《食腦喪B》收視又係好差。（《食腦喪B》截圖）

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至於ViuTV方面，《Voice聲命線4》收視沒有變動，依然維持在3.4點，但《勁騎26》則由3.6跌至2.9點，更令人意外的是，接替《GO!執!事務所》的《瘋火與膠七》成績極速下滑，由3.2點跌至2.3點，跟網上的偏差評價成合理對等，看來今次節目組有點失策了。

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