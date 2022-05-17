前男友的遺書︱綾瀨遙拍劇喪食養出小肚腩　自覺人生圓滿考慮引退

日本國民女神綾瀨遙主演的全新春季日劇《前男友的遺書》開播以來好評不斷，劇集現已在「黃Viu煲劇平台」上架。有別以往可愛正直的角色，綾瀨遙在新劇飾演見錢開眼的精英律師，貪錢演技不但被觀眾大讚有突破，就連原著作者新川帆立也激讚她兼具強勢和呆萌，是「劍持麗子」一角的最佳人選。劇中麗子愛以美食減壓，綾瀨遙也趁機嘆盡各地佳餚，她亦笑言拍攝期間增磅不少，養出小肚腩！

《前男友的遺書》逢星期二下午在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度。

日攝1000卡路里激減17磅

曾數度獲封「最理想女生身材」的綾瀨遙，出道初期一度因為貪吃而暴肥至127磅，也因而被經理人安排參加瘦身節目，並勒令她甩肉7公斤，否則必須退出藝能界！為此遙妹下定決心透過飲食控制來健康瘦身，有指她每天只攝取1000卡路里，早餐以香蕉和豆漿為主、午餐則進食燙青菜和雞胸肉，並以高纖低卡的蒟蒻來取代米飯，且一天飲用2至3公升清水，以加速新陳代謝、排走體內毒素。此外，綾瀨遙每周運動2至3次，平日也會透過拉筋和空中瑜伽來強化身體曲線，最終她花了3個月激減17磅，至今長年維持在110磅的完美身形。

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主演大河劇感圓夢

除了體態十年如一日，綾瀨遙的善良個性也為她帶來好口碑，同劇演員淺野和之便透露遙妹為人簡單：「她真的沒有什麼改變，能夠走到這一步，不是會備受追捧嗎？但是她不會活在這些聲音裡。」近日她為新劇宣傳，也透露一度考慮引退：「當時（2013年）想著三十歲就不做女演員了，一直懷著這個想法做到現在。（你十多歲出道，三十歲退出不是太快嗎？）演完大河劇後有一種圓滿的感覺，覺得想做的事都做完了；但是有了新的工作，就會發覺還有很多未知的世界。我漸漸意識到拍攝的過程正是人生的樂趣，因為那個瞬間而感到活著，要好好活在當下。」談到未來，她笑言自己沒有什麼目標，希望健健康康、開開心心地生活就可以了。

綾瀨遙在新劇飾演見錢開眼的精英律師。