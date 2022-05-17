李一桐被影到同范丞丞等人飯聚　與黑衣男子互動親密疑戀情曝光

李一桐近日被內地狗仔影到與買超、范丞丞等人聚餐，其後在等車時，有一名黑衣男子拖了一下李一桐的手，並扶著她的手臂前往座駕，兩人一起到達酒店，在大堂聊天片刻後便一起上樓，因而傳出戀情消息。視頻曝光後，不少網友都指該名黑衣男子是內地演員魏大勛，因而引起熱議。



魏大勛身材高大。（微博@魏大勛de工作室）

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事後，李一桐工作室即刻在微博澄清，表示是好友聚會的私人行程，且是在北京疫情防控措施收緊之前，呼籲廣大網友切勿看圖說話，並為佔用公共資源抱歉。而魏大勛方面也在稍遲後作出回應：「帥哥是真的，其他是假的，散了吧。」

今年即將31歲的李一桐出道即做主角，憑藉2017年劇版《射雕英雄傳》中「黃蓉」一角而為人熟知，2019年通過劇集《鶴唳華亭》獲讚人靚演技佳，可惜無論搭配人氣男星抑或實力派，始終未能大紅大紫，被不少網友指「資源咖」、「捧極都唔紅」等。

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33歲的魏大勛是一位富二代，雖然名氣不算大，但經常在各類綜藝節目中現身，憑藉搞笑的綜藝感圈粉無數，以至於大家「忘記」了他的演員身份。而關於魏大勛最出名的一段新聞，要數他同楊冪的緋聞。此前魏大勛曾多次公開表達自己對楊冪的愛慕，2019年，他同楊冪一起參加真人騷《密室大逃脫》後，兩人便頻頻傳緋聞，且被影到七夕着情侶鞋行街，之後又戴同一頂帽，很多親密互動等，甚至爆出同居消息，在網絡鬧得沸沸揚揚，但慢慢便不了了之。因此今次魏大勛第一時間出來闢謠，網友也舊事重提：「不是跟楊冪嗎」、「魏大勛喜歡楊冪是肯定的，就是不知道是單相思還是戀愛哈哈 」、「和楊冪那會兒沒否認過，所以是真的在一起過」等。不過，其實在兩人剛剛傳出緋聞時，魏大勛就已在個人微博澄清「只是跟朋友逛個街，謝謝大家關心」，只是之後再有消息指兩人拍拖時，雙方都沒有再理會。

魏大勛曾否認與楊冪的緋聞。（微博截圖）