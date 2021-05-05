快樂大本營｜李一桐不忿氣被指不紅　10字回應反被網友嘲：謙虛點

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-05 10:00

內地女星李一桐2017年憑藉劇集《射雕英雄傳》中「黃蓉」一角為觀眾熟知，在此後的12套劇集中，全部擔任女主角，搭配的男星包括楊洋、鄧倫、羅晉、李現、許凱等流量或實力派演員，是一位名副其實的「資源咖」（指資源好的明星），奈何始終紅不起，因此備受質疑。

除《射雕英雄傳》之外，李一桐之後的劇集幾乎無一套紅。（微博@李一桐工作室）

日前，李一桐在內地綜藝節目《快樂大本營》中，也親口回應這個問題，她表示：「我覺得我們做演員，可能都會有一些正面或者負面的評論，剛開始沒什麼感覺，倒是隨之越往後走，可能會覺得大家會被洗腦，就是可能真的總記不住，或者永遠說什麼不紅，或者體寒，就是總有這樣的通稿，我也不知道為啥。」適逢當日的主題是「姐姐好颯」，因此李一桐就網上評價自己的一句說話「李一桐是憑本事不紅」而放出狠話：「姐會憑本事讓你們閉嘴。」

然而，這番說話並未為她加分，反而引起網友群嘲：

不少網友都當笑話看。（網絡截圖）

其實網友作出這樣的反應毫不意外，畢竟李一桐尚未有作品掀起較大水花，且正在播出的《驪歌行》又仆直了，而這已是她第15次做女主角，沒有實際的作品支撐，只會令人覺得是嘴硬。

《驪歌行》不如預期理想。（劇照）

實際上，李一桐演技並不算差，但又未去到相當精湛的程度，就樣貌來講，也只是「正常」，缺少靈氣，同美艷也沾不上邊，充其量是甜美可愛，換句說話，就是無辨識度，可塑性不強，讓觀眾找不到記憶點。其次，李一桐基本上是無縫進組，既無時間走出上一個角色，也無時間揣摩新角色，容易讓表演越來越模式化，一定程度上影響觀感，作品是「貴精不貴多」。

李一桐出道以來幾乎一直維持無縫進組。（微博圖片）

當然，這不代表李一桐永遠都紅不起。譬如景甜，在網劇《司藤》之前，也被指是「資源咖」，多年來一直不溫不火，哪怕拍攝荷里活電影也未能引起很大迴響，反而是小製作的《司藤》讓她翻紅，能遇上好的劇本、製作同適合自己的角色，有時也需要天時地利人和。而在這之前，應該沉澱或者思考下自身有無問題，好過放狠話，認為大家被洗腦。