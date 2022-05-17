張韋怡7歲兒子一週兩度遭暴力對待　已報警驗傷：今次一拳打肋骨

兒子Ashton一星期內，兩度受同一同學暴力對待，令張韋怡十分不滿。張韋怡表示轉校之餘，亦會安排仔仔見心理醫生。(IG圖片)

張韋怡(GoGo)上周五（13日）在直播中哭訴7歲兒子Ashton在學校被同班同學踢心口倒地，但其後班主任顛倒是非，指是Ashton「先出手」，並叫他唔好講大話」，否則「以後都唔可以返。GoGo當時已決定待仔仔完成本周測驗後，隨即轉校。之不過，原來Ashton今日(17日）在校內再一次遭受暴力對待！

張韋怡指兒子Ashton屬肥仔一名 ，而對他行使暴力的同學則十分瘦削。(IG圖片）

GoGo接受《香港01》電話訪問時，正在醫院陪伴Ashton驗傷，她指黃姓同學拳打兒子的肋骨位置，眼見兒子短短一星期內兩度受到欺凌，心痛之餘亦十分無奈，而她亦已報警處理。「校方話我個仔當時係排緊隊去洗手間，對方拍一拍佢肋骨位，並表示當時有輔導員拉住，但小朋友爭脫咗；不過我個仔話當時係無大人在場，對方突然衝過去，一拳打佢右邊肋骨位，佢好痛！扶住樓梯返課室時跌過一下，之後返到課室先同老師講，喺呢件事上我都好無語。我唯有報警、驗傷、睇下聽日對方家長態度，再決定下一步行動。」

GoGo上星期在直播中哭訴，事件經傳媒報道後，校方態度亦有所不同。唯仍阻止不了兒子再一次被暴力對待，令她十分無奈。(影片截圖）

GoGo表示據她了解，曾有一名女同學遭黃姓同學推落樓梯、有男同學兩次被黃姓同學在皮鞋內小便，但校方仍堅持以「單一事件」處理，令她十分不解。GoGo又指事件曝光後，校長約見她時承認「呢個係唔合理嘅暴力行為解釋」，並承諾會跟進以及調查，但GoGo認為黃姓同學多次對同學使用暴力，雖然對象不一，但不能稱為「單一事件」。此外，而黃姓同學的家長至今未曾現身道歉，只透過校方向受害者表達歉意，令她有感校方安排不妥。「校方曾經要求我用SEN標籤去睇呢件事，要特殊原諒，而校方亦會特殊照顧，但咁並不代表我個仔要受委屈。」

黃姓同學已非首次向同學使力暴力，但原來對方父母從未出面道歉，GoGo表示被推落樓梯的女同學已轉校。(IG圖片）

問到可曾接觸過黃姓同學，GoGo表示對方比想像中瘦弱。「我個仔係一名肥仔，所以從來都唔覺得佢會被欺凌。」GoGo又指曾在接放學時，向黃姓同學的嫲嫲反映暴力行為，但對方表示不知情。「當時佢個孫仲起飛腳踢我，嫲嫲捉住佢時，佢仲叫我『you shut up』，我當時有叫司機拍片，就係怕將來對方會反口或者點。」