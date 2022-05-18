毛雪汪 | 楊冪曾衝動求愛成功　大方分享戀愛tips︰將自己擺首位

35歲楊冪一直人氣高企，且被譽為「高情商」女王。最近，她作客毛不易、李雪琴的場景化真人騷，大談個人戀愛觀。



楊冪在節目輸出不少戀愛觀點。（微博@毛雪汪不是毛血旺）

相對於毛不易同李雪琴，經歷過一次婚姻的楊冪感情經歷相對豐富，在節目中輸出了不少觀點。面對單戀，楊冪表示自己也曾經歷過，如果對方沒有意思，她便灑脫放手：「有啥可聯繫？要說啥？我沒自己的生活嗎？我沒自己的事幹嗎？我沒自己的朋友嗎？我可以做的事多了，幹嘛非得把時間花在你身上。不談就不談，認栽，我認，我撤，祝你開心幸福。」

楊冪指最近一段時間很相信吸引力法則：「就是你得先更好，然後才能吸引來更多更好的能量和氣場。」（視頻截圖）

除此之外，楊冪也鼓勵大家要勇於表達自己：「就是我喜歡就行，我現在喜歡你就行了，我不管你喜不喜歡我，但我有一天，你要真的有一天把我對你的喜歡消耗完了，就拜拜。我也不遺憾，因為我覺得我該付出的、該努力的都努力了，但是結果不好，那我認了。他不喜歡你，你也可以找他，就是你想幹嘛幹嘛，這個事很重要，就是你想，你要把你自己放在第一位，這個很重要。」

楊冪認為要將自己擺在第一位。（視頻截圖）

早前在預告中，楊冪不介意男方因錢接近自己的言論引起熱議，因覺得談戀愛不應該複雜：「比如說我談戀愛的話我會想說人家會不會嫌我年紀大，人家會不會覺得說是因為我有錢才跟我好，人家會不會覺得因為我是楊冪才跟我好，我要天天想這些我不累死！」她續指道：「也不用完全說他是不是因為這個事（即某個特質）而喜歡我，如果他是因為這個事喜歡，說明你有，而且這還是我的優點呢，那怎麼了。」

楊冪無論愛與被愛都非常自信。（視頻截圖）

不過，楊冪也有盲目衝動的時刻：「就是說，咱倆好吧，結果成功了。」面對後續可能會有很多問題，她直言：「能好就好，不能好就算了，解決唄。還是得更多的關注點在自己，然後再去愛別人。」與眾不同的是，楊冪自認在戀愛中，雙方的思想方面未必需要一些基本的共識：「因為我還是挺尊重別人的世界觀和想法的，我覺得如果身邊真的有跟你很大分歧的人，我反而會覺得很有趣很好奇，我說你為什麼會這樣想？你的世界觀為什麼是這樣？你經歷過啥呀？你是在什麼環境下長大的？你為什麼這麼不相信這些東西？」對於至少有一點點共同的地方，楊冪笑言：「是人就可以了。」

楊冪會短信轟炸對方不覆message？（視頻截圖）

由楊冪的一些觀點可以看出，無論愛與被愛，她都會佔據主動性，不會瞻前顧後，且有話直說，將想法告知對方，及時溝通，讓在場的兩位嘉賓都學到不少戀愛tips。