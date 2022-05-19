天龍八部之喬峰傳由甄子丹做總製片　女主角唔要得個樣仲要有氣質

香港藝人甄子丹被人稱為「宇宙最強」，因為甄子丹的武功了得，亦在電影中曾飾演一代宗師葉問。甄子丹自小在家中接受武術的薰陶，母親就讓甄子丹學習少林拳及太極拳，為他打好優良的傳統武術根基，而且甄子丹很喜歡李小龍，所以長大後亦在武術這方面發展，甄子丹在90年代的香港為動作片演員及武術指導。

功夫明星 甄子丹 图片来源：花边星闻

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甄子丹最近接拍了一套巨資武術電影《天龍八部之喬峰傳》，《天龍八部之喬峰傳》由王晶及鄭偉文執導。好友王晶力邀甄子丹參與電影的拍攝，幾經游說後終於接了這個電影，而甄子丹在電影中除了會做男主角外，亦都會為《天龍八部之喬峰傳》擔任監製及總製片。甄子丹為了達到最好的效果，花了長時間做資料搜集及實地考察，更帶同妻子汪詩詩四出睇景，除了可以物色靚景外更可以陪老婆，一舉兩得。昨日（18日）《天龍八部之喬峰傳》的官方概念海報於內地曝光，引起了各界的關注，據知這套電影投資額達2億元。

天龍八部之喬峰傳官方海報

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電影由金庸的武俠小說《天龍八部》改編，以「喬峰」為電影的主要章節，甄子丹花了不少心機去設計各個角色的人物性格外，亦參考不少歷史書，希望盡量與歷史相乎。而甄子丹在選女主角方面很嚴格，希望錄用有武術根基及演技的女演員，不希望在電影中會出現只靠樣子的演員，可見甄子丹對拍攝的認真。甄子丹亦表示倘若在圈中找不到合適的人選，不排除會海選來挑角，有消息指劇組有意找內地女星陳鈺琪飾演女主角「阿朱」，而「阿紫」角色仍在物色中，令大家都很期待。電影將會在7月開始拍攝，先在橫店進行開鏡儀式，之後便會到山西、鏡湖等地實景拍攝。

陳鈺琪 （微博@陳鈺琪Yukee）

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