棒棒堂香港搞演唱會遇上疫情　錯過十五週年粉絲要再等

台灣組合棒棒堂前成員邱勝翊（王子）於2005年參加台灣選秀節目「模範棒棒堂」出道，王子與莊濠全（敖犬）、廖亦崟（威廉）、劉峻緯（阿緯）、楊奇煜（小煜）及廖允杰（小傑）六人一起組成紅極一時的團體「棒棒堂」，曾在當時到過之處必定會引起哄動。2008年1月六人登上小巨蛋舞台開演唱會，2009年更在香港紅磡體育館舉辦「我是傳奇」巡迴演唱會，但最後卻因為分家問題，巡迴演唱會只開了香港及廣州兩場便草草了事。分家後，小煜與敖犬、威廉和阿緯留在原公司金牌大風重組Lollipop F，而小傑和王子則簽約傳奇星娛樂加上邱翊橙（毛弟）再組成JPM，六人在工作上從此分道揚鑣。

當時棒棒堂紅極一時，青少年紛紛模仿他們的髮型，稱為「棒棒堂頭」。

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近日傳出六人有機會重組棒棒堂在香港開演唱會，而小煜亦表示有機會，香港演唱會負責人Kawaii表示早於2019年已經在商量及籌備演唱會，當時他們六人不想貿貿然開一個演唱會，而需要一個「名義」去舉行。

棒棒堂當年在香港舉行演唱會。（fb圖片）

Kawaii表示本來已經著手籌備屬於棒棒堂的十五周年演唱會，但因為疫情來襲，於是所有正在進行的計劃都要擱置。直至最近話題被重新掀起，大家才知道有這樣的一回事，Kawaii表示現在需要待疫情退到所有事及物回歸原點在能重新再商討，棒棒堂的粉絲們可能要再等多段時間了。

棒棒堂香港演唱會負責人Kawaii (fb@kawaii)

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