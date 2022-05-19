楊卓娜激罕性感摘菜驕人身材震撼視覺　與燈箱大王豪宅擁自家農場

現年44歲的楊卓娜 (Lenna) 於2009年為「燈箱大王」楊志翹誕下女兒楊舒然（豹豹），並一直待兩名繼女視如己出，獲封為「最強繼母」，組成五口幸福之家。Lenna雖然要兼顧演藝事業，但她一有時間就會陪伴家人，又會親自打理家中超大花園裡的自家農場。早前Lenna就post了幾張她在打理家中花園的靚相，並留言表示：「種心田的花開得正盛，返工前清除雜草之際，意外發現花槽裡偷偷長出了幾棵馬屎莧，馬上採下，今晚炒雜菜。」相中的Lenna正蹲下身子採摘馬屎莧，一個俯身動作更不經意地展現了驕人身材，性感指數即時飊升。

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Lenna的豪宅整體是田園風設計，設有自家庭院，他們一家人會在花園BBQ、賞月、裝飾聖誕樹等，空間闊落。她的自家農場主要用來種花、種菜，她會在農場內採摘新鮮蔬菜，再製成各種美食，適逢假期又可以全家人一起露營野餐，生活自在！

Lenna現時生活無憂，但其實她當年亦曾為供樓「死慳死抵」。她曾在TVB節目《我要做業主2》中透露與妹妹楊茜堯在2002年夾份以約200萬購入一個700呎單位，當時只需付5%首期就買到，但Lenna初入行月薪只有6000元，所以上車前都要慎重考慮，為了供樓要慳住使：「我放棄咗好多同朋友出街去飲嘢食嘢，你知呢行幾多應酬，百幾二百蚊對我嚟講已經好好用。大家要有個共識，一齊去度過艱難嘅時期，入咗行十幾年，我冇去過一次旅行。」而她們的單位已升值500多萬，市值700多萬，Lenna更透露楊茜堯不想賣出去，所以正在收租。

楊卓娜與妹妹楊茜堯在2002年夾份買樓。（視覺中國）