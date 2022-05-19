林志穎老婆曝光1億3千萬台北豪宅睡房　裝潢配備比6星酒店更奢華

林志穎的老婆陳若儀日前在社交網拍片分享了她和老公的睡房，在她的room tour片中可見她的睡房極盡奢華。陳若儀介紹了房中的裝潢擺設以及寢室用品，整個房間以米白色調為主，當然有超級king size大床，睡房大到可以在床尾放下一張四人座位的梳化，一個六門雙門的巨大衣櫃，床上更是放了四個枕頭加四個抱枕，總共八個，比六星級酒店的最高級別配備還要多。她選用了名牌真絲床單被舖枕頭套，價值不菲。

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其他林志穎年前已曝光過他的這楝豪宅，他的寓所分設有不同區域，當中包括一入屋穿過長長的走廊後就見到關上門的「小朋友區」和位於客廳的「大人區」，而最矚目的就是打橫擺放在客廳中央的紅色F1法拉利賽車，認真誇張。林志穎表示這架F1法拉利賽車沒有引擎及變速箱，只一架只得外殼、不能在街上行走的，當時是用吊車將這架F1吊入屋內，而且與他時比賽用的跑車不一樣。

林志穎家的走廊。（Instagram：@janetdazzling）

林志穎的客廳有部紅色跑車！（Instagram：@janetdazzling）

林志穎和好友影相留念。（Instagram：@janetdazzling）

林志穎過去曾在內地綜藝節目《婆婆和媽媽》中公開過自己的特大豪宅，不但裝修奢華暗藏不少高科技的智能系統傢俬，客廳更是他來擺放賽車用品的展示廳，例如賽車椅、獎盃及賽車頭盔等等，可見他確實是一名超級賽車迷。

林志穎的好友楊秀蓉送飲料外賣給對方。（Instagram：@janetdazzling）

另外，梳化後面還放置一部懂得發光和用水來降溫的「水電腦」，而旁邊更有多個玩遊戲和觀察股票走勢的電腦螢光幕，可以一邊工作一邊娛樂。

林志穎非常喜歡高科技的產品。（Instagram：@janetdazzling）

據悉，林志穎所住的豪宅位於台北市中山區的「國美大真」，他原先以2.3億新台幣（約6300萬港元）買入頂層一個單位，再於2016年再以2.29億新台幣（約6280萬港元）買入隔壁另一個單位（一層只有兩單位），目前大廈的整層頂樓都屬林志穎所擁有，兩個單位合共市價約台幣1億3千萬。「國美大真」是台北市新興的十大豪宅之一，總樓高共11層。

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