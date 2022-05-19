21歲金賽綸酒駕逃逸畫面曝光　即被新劇飛起換角前途盡毀

童星出身的韓國21歲女演員童星金賽綸昨日（18日）被踢爆醉酒駕駛逃逸，由於她要求要抽血進行酒精測試，需要一至兩星期才有結果，暫時未有任何定案，但足以一夜間令她多年的正面形象盡毀，就連其有份主演的新劇亦極速割席，表明會讓金賽綸下車重新選角。



金賽綸多年的正面形象盡毀。（Instagram：@ron_sae）

金賽綸原定於本周六（21日）入劇組開拍新劇《Trolly》，爆出醉酒駕駛案件後，SBS今日火速宣布與金賽綸割席，表示她將會由劇集下次，現時劇組正物色另一演員人選。另外，她另一部與禹棹煥和李相二Netflix劇集《獵犬們》亦受到影響，Netflix方回應表示拍攝日程會調整，公開的行程會在充足討論後再向外界公布，暫時未交代會否換角。

金賽綸亦從新劇下車。（Instagram：@ron_sae）

據韓國傳媒取得的片段顯示，金賽綸於當地時間8點左右在江南駕駛一架黑色座駕時，行直線已經左搖右擺，轉出彎位的時候失控撞向行人路上的電壓箱，導致現場欄杆全被撞散，但金賽綸不但沒有落車查看，而是倒車馬上離開案發現場，直到駛前約600米才被攔下。警方到場後向她進行吹波仔，卻被她拒絕兼堅決要到醫院驗血，而驗血報告需要兩個星期才有結果，被網民鬧爆她明顯想拖延時間，並熟悉酒後駕駛的「灰色地帶」，再加上撞車力度不小，假如沒有欄杆極有可能撞到行人路上的路人鬧出人命，罪無可恕。

金賽綸所駕駛的車輛車頭損毀。（YouTube：채널A 뉴스）

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車禍發生後，電箱被撞至損壞，附近店舖的用電和交通燈亦因此受到影響引起交通大亂，有相關人士表示金賽綸當時是醉到說不出話來的狀況，而且副駕駛座還坐着一名飲醉酒的演員。

金賽綸的所屬經紀公司Goldmedalist今天對外發出道歉聲明，解釋之所以沒有當日交代事件是為了瞭解事故的全貌，又代金賽綸向被影響到的人們表達歉意：「金賽綸正深刻反省自己的過錯，她也向因此有所損失或感到不便之處的人們，以及為了修復受損的公共設施而費力的人們表達最誠摯的歉意，並承諾會竭盡全力補救。」

金賽綸童星時期與與元斌合作拍電影《大叔》而走紅。（《大叔》宣傳海報）

現年21歲的金賽綸於10歲以童星身份出道，2010年與元斌合作拍電影《大叔》而橫掃韓國各大電影的女新人獎，2014年憑電影《道熙呀》登上康城影展紅地氈，更與另外兩名童星出身的女演員金所炫和金裕貞被外界稱作「三金」。然而，卻發生韓國演藝圈最忌的酒駕事件，令本來前途一片光明的她星途一夜變得「危危乎」，難以翻身。

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