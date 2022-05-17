綾野剛再爆桃色醜聞　前NMB48松岡知穗直播認17歲時被灌醉兼開房

現年40歲的日本男星綾野剛（あやの ごう），早前被著名YouTuber東谷義和拍片爆他對女星小島瑠璃子「霸上硬上弓」、與澤尻英龍華在拍劇期間於酒店開房兼邀女模坂田梨香子到家中要求發生關係而形象大跌。日前東谷義和邀請到前NMB48成員松岡知穗拍片踢爆綾野剛的淫亂事蹟，並指出原來她七年前只得17歲時在一次的聚會中被綾野剛引誘去酒店開房，引起公眾嘩然。



綾野剛的外表稱不上是傳統美男，近年靠演技和獨特魅力上位。（網上圖片）

現年24歲的松岡知穗在影片中表示，七年前仍是未成年少女的她在大阪出席一個酒吧聚會時認識了綾野剛，她指出自己在聚會上原本只飲汽水，但當時綾野剛在明確知道自己仍未成年的情況下不斷引誘飲酒，後來她飲醉酒後隨即被對方帶走。當時仍然在聚會的東谷義和曾經出口向他表示「未成年不可以」，但依然未能成功阻止綾野剛將松岡知穗帶到酒店開房過夜。

NMB48成員松岡知穗（右）現身東谷義和直播，憶述七年前被綾野剛引誘去酒店開房的往事。（YouTube影片截圖）

綾野剛的黑歷史於今年三月被爆出之後，松岡知穗隨即收到對方主動傳來的訊息，表示「你當時18歲吧？」，她稱自己當時17歲後，綾野剛再表明「如果到時發生什麼事，你就說你當時18歲」。松岡知穗又表示對方逼她刪除當年兩人的對話，又表示願意給「掩口費」。

松岡知穗於17歲時在一次的聚會中認識綾野剛。（網上圖片）

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松岡知穗表示自己並非討厭綾野剛才挺身而出爆對方的黑歷史，亦表示當年對方對自己很溫柔，但後來經東谷義和的勸說下明白綾野剛當年對未成年少女出手是違法的行為，所以最終才決定出面，希望可以減少未成年少女受害的機會。

松岡知穗近日收到綾野剛主動傳來的訊息，表示願意給「掩口費」。（網上圖片）

綾野剛近年憑精湛演技走紅，日劇代表作包括《產科醫鴻鳥》、《MIU404》、《新聞記者》等，電影代表作有《新宿天鵝》、《家族極道物語》等等，本來預計將會主演7月日劇《OLD ROOKIE》，但最近卻被醜聞拖累引起極大爭議，會否換人拍攝成為外界關注的焦點。