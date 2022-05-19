孫藝珍婚後IG首發文揭近況 一張照片讓網民瘋猜「誰是玄彬？」
撰文：聯合新聞網
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孫藝珍與玄彬3月底舉行完婚禮後，4月去美國度蜜月，19日她更新IG，分享與友人晚上圍著營火聊天的照片，網友更瘋猜照片中哪個背影是玄彬。
孫藝珍19日在IG更新了照片，可以見到她與一群友人在室外庭院，圍著火堆聊天，並寫道：「昨晚時間飛逝，回憶也飛逝，好日子好瞬間。」
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她看來很享受這樣與朋友聚會的時刻，有網友從照片中，看到一位背對鏡頭，穿著白色外套，頭戴帽子的男生坐在孫藝珍對面，紛紛猜測是否為玄彬。
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孫藝珍玄彬什麼時候宣佈婚訊？
孫藝珍玄彬於2022年2月10號宣佈婚訊。
孫藝珍玄彬什麼時候舉行婚禮？在哪裡？
孫藝珍玄彬在2022年3月31日於香港時間3點於華克山莊首爾大酒店（Grand Walkerhill Seoul）舉行世紀婚禮。