孫藝珍婚後IG首發文揭近況　一張照片讓網民瘋猜「誰是玄彬？」

孫藝珍與玄彬3月底舉行完婚禮後，4月去美國度蜜月，19日她更新IG，分享與友人晚上圍著營火聊天的照片，網友更瘋猜照片中哪個背影是玄彬。



孫藝珍19日在IG更新了照片，可以見到她與一群友人在室外庭院，圍著火堆聊天，並寫道：「昨晚時間飛逝，回憶也飛逝，好日子好瞬間。」

【圖輯】孫藝珍IG一張照片讓網民瘋猜「誰是玄彬？」（點圖放大看照片及更多二人甜密合照👇👇👇）

+ 23

她看來很享受這樣與朋友聚會的時刻，有網友從照片中，看到一位背對鏡頭，穿著白色外套，頭戴帽子的男生坐在孫藝珍對面，紛紛猜測是否為玄彬。

【同場加映】玄彬孫藝珍宣布結婚：回顧二人相戀前的10段情史 皆男女神收割機（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

延伸閱讀：

專訪／女兒確診發燒 馬力歐憂：當時怕死 現在怕有後遺症

王少偉經營副業「慘賠上千萬」 感慨吐實情：太相信算命老師

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】