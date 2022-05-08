在遇見真愛前，孫藝珍的5個人生哲學：保持從容自在靜待哪對的人

孫藝珍、玄彬這對神仙眷侶早前釋出夢幻婚紗照與大眾分享喜悅，照片中孫藝珍笑開懷也令人感受到新婚的快樂氣氛，彷彿整個世界都裹上一層蜜，大家也沈醉在粉紅色泡泡裡。



孫藝珍跟玄彬因為《愛的迫降》結緣，登對的氣質與外型令人稱羨，孫仙一直以來在演藝圈都零負評，即便後浪一波接著一波崛起，但她始終自律的將自己維持在絕佳狀態當中，有著無法取代的從容自在，一起看看孫藝珍是如何把生活過得閃閃發亮，拿下全民男神玄彬吧！

不會為了想結婚而結婚，孫藝珍5個人生哲學終等到哪對的人！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 打破框架走出舒適圈，不斷挑戰極限

長相清新甜美的孫藝珍，絕對是甜寵劇、愛情劇的最佳選角，但孫藝珍不甘於此，時常挑戰高難度的角色，像是出軌的妻子、反派、武打等等，她都詮釋得淋漓盡致，不斷挑戰自己的多元跟極限，查閱孫藝珍的資料，超長的國內外得獎清單是她實力最好的證明！

2. 自律飲食加運動，做好體態管理

現年四十歲的孫藝珍保養得宜，但這不僅僅是天生麗質，還是她多年自律的成果，她曾在受訪時提到因為年紀增長代謝大不如前，所以除了健康飲食還會搭配運動，認真的她甚至還擁有 TRX 的證照，做任何事都全力以赴的精神讓人佩服得五體投地！

3. 多方培養好品味，提升氣質與涵養

本身就是藝術大學出身的孫藝珍，即使演藝事業在忙碌，也多方培養自己的好品味，時常在 IG 分享畫作、書籍、花藝、展覽等等，把生活過得多采多姿，全方位提升自己的涵養跟氣質。

4. 八面玲瓏好人緣，仙女也能零偶包

孫藝珍在演藝圈的好人緣有目共睹，甚至好友孔曉振曾在受訪時提到，就算孫藝珍完美得讓人嫉妒，還是無法討厭她，合作過的男星也都給出高度評價，表示很難不對她心動。雖然孫藝珍是一如仙女般的存在，但一點也沒有不食人間煙火的距離感，參加知名綜藝節目《Running Man》玩起遊戲毫無偶包，讓人更加欣賞她的直率！

5. 活得閃閃發亮，等待那個 meant to be

先前宣傳新戲時，被主持人問及能否分享初戀故事，孫藝珍大方表示：「我現在的愛情（指玄彬）就是初戀」，這樣甜度爆表愛情宣言已經足以讓全天下善男信女再次相信愛情，孫藝珍曾說自己會等命中注定對的人出現，不會為了想結婚而結婚，而她也真的做到了，即使一路以來不乏男神級的追求者，甚至一度被懷疑過性向，孫藝珍都沒有刻意有所為來證明什麼，而是把自己活得閃閃發亮，直到 meant to be 的玄彬出現。

Dappei 結語：

孫藝珍跟玄彬根本是「天作之合」這句成語的最佳代言人，婚紗照孫藝珍笑得太可愛了啦～～好了，大家可以各自去努力發亮等待那個 meant to be 了！



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原文：在最好的時間遇見就是初戀，「孫藝珍」的從容人生哲學，把生活過得閃閃發亮

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