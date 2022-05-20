NFT｜張敬軒踩入元宇宙做建城「市長」　一文睇清點買Hertz City

張敬軒舉辦完他的個人演唱會後，就宣布加入元宇宙發行他的個人NFT系列「Hertz City」。早前張敬軒在公開了discord聊天程式的連結後，這個「Hertz City」的discord會員人數亦迅速地升至7500多人，但相信光是購買NFT這一步驟已難倒了不少想入場的新人。



張敬軒演唱會。（資料圖片）

這次張敬軒的NFT系列「Hertz City」發行於「以太鏈」上，購買的步驟與大家常聽到的NFT系列亦大同小異。第一步，想持有NFT的話就必先要註冊一個叫「Metamask」的加密貨幣錢包。「Metamask」分別有Google版以及手機版，兩者均可互通共用同一個帳號，一個帳號亦可開設多於一個「地址」，這個「地址」就似是傳統銀行中的帳戶號碼一樣。

張敬軒NFT系列為「Hertz City」。（IG圖片）

開設了加密貨幣錢包後，購買NFT就必須要有「貨幣」。以太鏈上的「貨幣」自然就是以太幣（ETH）。除了利用Metamask內建的信用卡購買渠道，最常的做法是從市面上的中心化交易所中購買以太幣，又或者簡單地前往市面上的加密貨幣找換商店，請他們將款項傳送到Metamask的地址上。

google擴充程式設有Metamask，十分方便使用。（截圖）

加密錢包有資金後，就可以登上「Hertz City」的discord參與活動，在活動中勝出後就能贏取「白名單」。白名單又有什麼用？它就似是股票中的認股證，讓人擁有第一優先次序的購買權。但如果得不到這個「白名單」，大部份買家亦會於發售日（mint day）登上網頁連結錢包購買NFT。

早前張敬軒發布的連結，為社交軟件discord的連結。（截圖）

又如果錯過發售日（mint day），也可以於「Hertz City」發售日那天，上架日於二級市場Opensea上購買NFT，同樣地連結加密錢包即可。