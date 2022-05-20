尋人記2｜投訴王安仔唱作「呃秤燒肉歌」　曾將單車掟落街犯刑毀

由無綫新聞及資訊部製作，黃淑明監製，方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的節目《尋人記II》，頭炮訪問「元祖級投訴王」安仔，他1982年首度亮相《新聞透視》，1987年投訴燒臘檔「賣燒肉搭燒骨」鬧至報警，一戰成名，他的領呔及皮鞋Look成為標誌，受訪後要求電視台支付「打燈」電費，同樣令人留下深刻印象。去年4月，自稱「元朗特首」的安仔主動聯絡節目要求受訪，表明不收電費，但當攝製隊迷路遲了10分鐘抵埗，安仔立即發出「追魂Call」，貫徹風格。

除咗投訴，安仔1996年仲現身過《港督答問大會》。

觸動安仔投訴四大主因有「呃秤」、「歧視」、「犯法」及「激起安仔把火」，自認報復心強的安仔揚言若與他「搞對抗」，必然「自食其果」；安仔曾因被取笑「傻仔」，將別人的單車掟落街、亂倒豬油及連環致電騷擾，更留下刑毀及傷人紀錄。但安仔堅持投訴有理：「佢冇錯處，我冇得投訴架。有啲真係阻街嘅，無怨無仇我都照投訴。如果只係唔畀嘢我食就投訴，咁係勒索，好大罪。」

安仔喺攝製隊安排下，坐定定重溫當年自己嘅新聞片段，佢感嘆話投訴到間燒肉店執笠。

《尋人記》攝製隊每次都會讓個案主角重溫當年受訪片段，安仔全神貫注看畢經典的「買燒肉搭燒骨」事件，第一句即謂：「呢間舖頭畀我搞到執咗笠。」安仔強調最不滿並非店家燒肉不足秤，而是沒有列明會搭骨頭，他隨即唱出自創的「呃秤燒肉歌」：「半斤八両，骨頭佔咗二両～，半斤八両，燒肉得番六両～，家陣買燒肉，邊有半斤八両咁理想。」據知今晚播出一集，將公開安仔尋找攝製隊的真正目的，還有親人大談安仔不為人知一面，一位精神科專科醫生更和安仔擦出不少火花‥‥‥