《殭屍》翻拍改名《我和馬小玲有個約會》　原班人馬回歸都被彈？

由萬綺雯、尹天照、楊恭如、吳廷燁、張文慈等主演的亞視劇集《我和殭屍有個約會》一向被視為殭屍題材的巔峰之作，至今都是不少劇迷心目中的經典。近日有消息指劇集將會翻拍，新戲改編自經典都市奇幻劇《我和殭屍有個約會》，而片名就是《我和馬小玲有個約會》，不但原班人馬回歸，有「香港鬼才編劇」之稱的陳十三更將身兼監製、編劇及導演，計劃在今年10月於香港開拍。



《我和殭屍有個約會》令飾演馬小玲和況天佑的萬綺雯與尹天照人氣急升，成為亞視罕有成功靠自製劇而捧紅的熒幕情侶。（劇照）

劇情講述「驅魔龍族」馬氏家族第四十一代傳人馬小玲，肩負着除邪懲惡的家族使命，而私家偵探況天佑憑藉奇特能力且容顏不老的身份屢破奇案，但實際上他一直在掩飾着基因突變後具有渴血衝動的「夜行者」身份，本來相安無事的日子，被一道「暗影」打破，兩人在調查一起暗影襲擊事件中相遇，出生入死的瞬間，百年恩怨所結下的宿命之鎖，似乎已悄然解開。

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《我和殭屍有個約會》在1998年11月30日首播，作為一套集殭屍、驅魔、驚嚇、激情、浪漫、靈異、動作及特技的奇幻劇，劇中時間線由盤古初開至2024年，新鮮的題材深受觀眾喜愛，口碑甚佳，更大受各地劇迷歡迎。雖然在2004年下半年播放的第三輯由於劇情上未能承接前兩輯，口碑和收視都遠不及前兩輯，更因漏洞甚多而為觀眾詬病，但整個系列無論是劇情還是世界觀都開拓出港劇從未有之領域。

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劇集相隔18年翻拍，更打着「原班人馬」的旗號，不少劇迷都表示期待，但對於片名，有網民就猜測可能因殭屍題材比較敏感，難在內地過審，所以不再沿用原名，不過有人就認為新片名感覺有點不倫不類，而翻拍之作通常都難超越前作，擔心會變成爛片：「別毀我經典」、「絕對改得亂七八糟」、「求放過」、「只有萬綺雯才是馬小玲」，事實上飾演全劇靈魂人物馬小玲的萬綺雯，當年憑42吋長腿再加短裙的形象闖出名堂，但她在拍攝第三輯時意外受傷致肋骨折斷，尾龍骨移位，影響到坐骨神經痛，至今都仍留下後遺症。近年萬綺雯已將工作重心轉移到內地，除了不時參加綜藝節目之外，主力打理民宿生意，未知她會不會再度與老公陳十三拍住上，再創經典呢？

萬綺雯與老公陳十三因劇集而結緣，拍拖7天後決定付托終生，兩人恩愛至今，成為本地娛圈的浪漫傳奇。（視覺中國）