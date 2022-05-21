燦爛的前行｜情侶間私下互動才最重要　楊丞琳愛情觀獲激讚

近年來內地戀愛綜藝節目盛行，近日推出的《燦爛的前行》掀起不少熱話，在播出的最新一集中，講道情侶之間一定要在社交平台互動嗎這個話題，而身為觀察嘉賓的楊丞琳就認為沒有必要用社交平台的互動去平衡愛情，認為私下的互動來得更重要，她這個愛情觀獲得不少網友認同。

楊丞琳的愛情觀獲得不少網友認同。（影片截圖）

在節目中因為有年輕男女因照片的多寡，而覺得在愛情世界中好像不平衡，女嘉賓用照片去衡量一個人到底愛與不愛這回事，就引發場外嘉賓的熱烈討論。而楊丞琳就不認同要在愛情世界中要透過這一種方式或舉動去平衡兩個人的關係：「我覺得這一種去來衡量所謂的愛情有沒有平衡，或者是誰愛誰多，我覺得我是不會用這個來去做評斷。就感情的事情確實自己才會知道的，你不會因為一兩個讚你就去否決他日常對你的好或是什麼的。」

楊丞琳認為無論是情侶﹑朋友私下的互動比較重要。（影片截圖）

對楊丞琳來說社交平台互動的多寡與否其實不重要，最重要是私下的互動：「我個人覺得，無論是情侶還是朋友，私下的互動要比社交平台上的互動來得重要。你們平時的相處和聯繫如果很緊密，在網絡世界中，彼此按不按讚又如何呢？因為我們不是活在虛擬世界呀寶寶們。」不少網友都贊同她的愛情觀，直言私下的互動才是最真實的。

楊丞琳在節目是觀察嘉賓。（樹與天空工作室微博圖片）