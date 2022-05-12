楊丞琳被瘋傳整容曬舊照霸氣澄清：沒有所謂偷偷Do甚麼

至今出道21年的台灣女星楊丞琳，除了給人形象唱歌演戲了得之外，最令大家難以忘記的絕對是她剛出道時可愛的一面，所以令她有「可愛教主」之稱。然而，近日網上就瘋傳她現時的模樣同從前差很大，令她捲入整容的疑雲，隨即 她就立即跳出來澄清「沒有Do就是沒有」，還親自上貼16歲時的照片力證自己是純天然，還不少網友都直言她的回應夠霸氣。

楊丞琳被質疑整容。（楊丞琳微博圖片）

眼見網上傳出整容消息愈傳愈烈，楊丞琳亦不是省油的燈馬上在社交網站作出澄清，而她還不介意找出16歲參演《流星花園》飾演小優時的劇照，有不同角度的小優，好讓大家看清楚自己的臉孔，強調自己是純天然沒有加工，她留言寫道：「看看吧！這是16歲的我，在演藝圈成長我的每一刻都被注視着，沒有所謂偷偷Do甚麼，沒有Do就是沒有，別再做視頻誤導大眾了，我的愛美方式和你們不一樣，但是依然謝謝你們誇我有美商。」

楊丞琳上貼自己舊照力證自己是純天然。（微博圖片）

上貼舊照澄清還不夠，楊丞琳隨後更上貼自己最近的照片再作澄清：「這是我最近的照片，你們做視頻時怎麼沒拿這張比對呢？這張可看到我的鼻頭依然很鈍，為何總刻意挑選完美角度的圖。」不少網友眼見她不怕Post舊照澄清都相信她絕對沒有在臉上動過刀，相信她愈來愈漂亮是隨着時代的化妝技巧同她自己熱愛做運動有關，絕對是一位純天然美女。

楊丞琳從前的模樣同現在其實沒有太大差別。（微博圖片﹑楊丞琳微博圖片）