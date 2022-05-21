東張西望｜狗場變老鼠竇超驚嚇　義工控訴「毛孩」遭非人道對待

無綫（TVB）節目《東張西望》今日（21/5）一集講及狗隻庇護場（下簡稱狗場）的情況，有幾位義工向《東張西望》報料，指一個位於流浮山的狗場環境惡劣，狗場場主一個人經營，卻懶理場內衛生環境以及狗隻安全，又十分依舊義工的協助。



《東張西望》搵到狗場場主解釋。（《東張西望》截圖）

《東張西望》到訪狗場後，場主一一解釋義工的指控，直認場內的確有老鼠，說：「可能要好夜先出會睇到多少少。」但短短分半鐘訪問內，鏡頭後已出現最少10次老鼠的身影。義工亦指場內分隔狗隻的鐵閘具有危險性，也曾令一隻住在場內的狗隻死亡。場主則指當時帶同另一狗隻出外睇醫生，所以才未有及發時發現死亡的狗隻被夾在鐵閘與鐵閘之間。不過《東張西望》就指相片中的狗隻已出現屍蟲，懷疑狗隻已死去了一段時間。

唔知以為養老鼠。（《東張西望》截圖）

環境真係幾差。（《東張西望》截圖）

有義工亦暗指場主利用狗場斂財，其一場主其沒有增添人手照顧狗隻，反而狗場運作全靠義工，其二資金來去不明，有負責財務的義工數年前離開後，狗場的財務表一直就沒有公開過，其三，很多狗隻長期被困在籠中，其四，狗場早前獲機會可以搬遷，但狗場依然在網上籌款改建現有的狗場。

鐵閘形同死亡陷阱。（《東張西望》截圖）

狗隻居住環境欠佳。（《東張西望》截圖）

有義工質疑狗場的資金去向不明。（《東張西望》截圖）

場主表示現已催促了核數師將狗場的資金來源整理，對於衛生環境的情況，她表示狗場就只有她一個經營，義工睇到的就只是每日內清潔之前的環境。狗隻長期被困在籠中方面，她表示有部份狗隻在拯救後送到狗場時，是需要暫時安放在籠中的。提到仍然有網上籌款，她便解釋款項是用來加建對狗場必須、設於貨櫃中的電力設施，上面的貨櫃屋亦是順便搭建。